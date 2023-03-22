День финансов: об экономике Китая и визите Си Цзиньпиня, государственном и частном долге и рынке фриланса — Finance.ua

День финансов: об экономике Китая и визите Си Цзиньпиня, государственном и частном долге и рынке фриланса Сегодня 17:46

Во вторник, 22 марта стало известно, зачем Си Цзиньпин ездил в Москву и что происходит с экономикой Китая. Об этом мы рассказали в новой статье:

Платежный баланс Украины стал дефицитным. За 2022 год сводный платежный баланс Украины За 2022 год сводный платежный баланс Украины сформировался с дефицитом в 2,9 млрд долларов (в 2021 году профицит составил 487 млн долларов).

Государственный и частный долг Украины. Объем валового внешнего долга Украины в 2022 году Объем валового внешнего долга Украины в 2022 году вырос на 2,3 млрд долларов и на конец года составил 132,0 млрд долларов. По отношению к ВВП объем долга увеличился за год с 64,6% до 89,0%.

Из-за ракетных атак Укргидроэнерго понесло убытки почти на 40 миллиардов.

Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны.

МАГАТЭ заявило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередачи.

Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов.

«Укрпочта» сворачивает обмен на LED-лампы. В Украине проходит программа В Украине проходит программа бесплатного обмена ламп накаливания на LED-лампы, внедренная Правительством и ЕС. Уже около трех миллионов граждан воспользовались возможностями бесплатного обмена. Укрпочта с 22 марта будет сокращать количество отделений, где можно будет обменять старые лампы накаливания на экономные энергосберегающие LED лампы.

Что должны сделать граждане Украины в Польше весной. Для легального пребывания в Польше, получения социальных выплат и во избежание правонарушений граждане Украины должны Для легального пребывания в Польше, получения социальных выплат и во избежание правонарушений граждане Украины должны сделать несколько вещей . Эксперты Миграционной платформы EWL собрали информацию, что следует сделать до конца апреля тем, кто находится и работает в Польше, а также тем, кто планирует выезд в Украину или другую европейскую страну.

Рынок фриланса бьет рекорды. В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров на украинском рынке труда вырос В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров на украинском рынке труда вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большинство претендентов рассматривают фриланс как постоянное и единственное место работы.

Сколько стоят проездные билеты в крупных городах мира. Аналитики портала Picodi.com Аналитики портала Picodi.com узнали стоимость билетов на общественный транспорт в 45 крупных городах мира и сравнили эти расходы с заработной платой.

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