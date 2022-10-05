День финансов: новый пакет санкций против рф, курс валют в бюджете-2023, комиссии в BlaBlaCar — Finance.ua

День финансов: новый пакет санкций против рф, курс валют в бюджете-2023, комиссии в BlaBlaCar
Среда, 5 октября. Что предполагает новый пакет санкций против россии, и почему пенсии задерживают.
Восьмой пакет санкций против рф. Послы ЕС достигли политической договоренности по поводу новых санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией. Главным элементом санкций является запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхний предел цены на нефть.
Курс валют в бюджете-2023. По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, в бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне42,2 гривны за доллар. В то же время на курс гривны будет влиять и ситуация на фронте.
BlaBlaCar вводит комиссию. Платформа для совместных поездок BlaBlaCar вводит комиссию по Украине. Сумма сервисного сбора зависит от цены, которую водитель установил за свою поездку. В пресс-службе компании отметили, что комиссия ориентировочно составит 10%.
Избегание двойного налогообложения с беларусью. Кабмин одобрил проект закона о прекращении действия межправительственного соглашения с республикой беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Почему пенсии задерживают? В Минсоцполитики сообщили, что, несмотря на то, что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением. Сейчас в первую очередь деньги идут на финансирование Вооруженных сил Украины. После них речь идет о пенсионных и социальных выплатах. Такая система называется «конкуренция платежек».
Выплата пенсий и субсидий за рубежом. Граждане нашего государства, сменившие место жительства, могут претендовать на оформление субсидий. При перерасчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. В то же время пенсия привязана к страховому стажу, а не к месту пребывания. Поэтому выехавшие за границу пенсионеры могут не переживать.
- По данным портала ГазПравда, в октябре стоимость газа для населения по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. По-прежнему цена кубометра «голубого топлива» в зависимости от газопоставщика колеблется от 7,70 до 9,99 грн.
- В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.
Предложения о работе. Как свидетельствуют данные Опендатабота, в Украине увеличивается количество вакансий — наибольший прирост предложений о работе за месяц зафиксирован в Харьковской области. Чаще всего в сентябре искали менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.
- Кстати, как показывают результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», в сентябре 2022 года среди работавших до войны работают 61%: полноценно — 36%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. 37% потеряли работу и не работают.
Отметим, что криптовалюта привлекает все больше людей, желающих получить дополнительный заработок. Это горячая тема не только среди инвесторов, но и в массовой культуре, потому что в «крипту» инвестирует как Илон Маск, так и обычный студент. Почему криптовалюта пользуется такой популярностью — рассказываем в новом материале:
Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?
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