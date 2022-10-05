День финансов: новый пакет санкций против рф, курс валют в бюджете-2023, комиссии в BlaBlaCar — Finance.ua

День финансов: новый пакет санкций против рф, курс валют в бюджете-2023, комиссии в BlaBlaCar Сегодня 17:50

Среда, 5 октября. Что предполагает новый пакет санкций против россии, и почему пенсии задерживают.

Восьмой пакет санкций против рф. Послы ЕС достигли политической договоренности по поводу Послы ЕС достигли политической договоренности по поводу новых санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией. Главным элементом санкций является запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхний предел цены на нефть.

Курс валют в бюджете-2023. По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, в бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, в бюджете на 2023 год правительство прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар . В то же время на курс гривны будет влиять и ситуация на фронте.

BlaBlaCar вводит комиссию. Платформа для совместных поездок Платформа для совместных поездок BlaBlaCar вводит комиссию по Украине. Сумма сервисного сбора зависит от цены, которую водитель установил за свою поездку. В пресс-службе компании отметили, что комиссия ориентировочно составит 10%.

Избегание двойного налогообложения с беларусью. Кабмин Кабмин одобрил проект закона о прекращении действия межправительственного соглашения с республикой беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Почему пенсии задерживают? В Минсоцполитики сообщили, что, несмотря на то, что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением. Сейчас в первую очередь деньги идут на финансирование Вооруженных сил Украины. После них речь идет о пенсионных и социальных выплатах. Такая система называется В Минсоцполитики сообщили, что, несмотря на то, что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением. Сейчас в первую очередь деньги идут на финансирование Вооруженных сил Украины. После них речь идет о пенсионных и социальных выплатах. Такая система называется «конкуренция платежек»

Выплата пенсий и субсидий за рубежом. Граждане нашего государства, Граждане нашего государства, сменившие место жительства , могут претендовать на оформление субсидий. При перерасчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. В то же время пенсия привязана к страховому стажу, а не к месту пребывания. Поэтому выехавшие за границу пенсионеры могут не переживать.

По данным портала ГазПравда, в октябре стоимость газа для населения по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. По-прежнему цена кубометра «голубого топлива» в зависимости от газопоставщика колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.

Предложения о работе. Как свидетельствуют данные Опендатабота , в Украине увеличивается количество вакансий — наибольший прирост предложений о работе за месяц зафиксирован в Харьковской области. Чаще всего в сентябре искали менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

Кстати, как показывают результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», в сентябре 2022 года среди работавших до войны работают 61%: полноценно — 36%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. 37% потеряли работу и не работают.

Отметим, что криптовалюта привлекает все больше людей, желающих получить дополнительный заработок. Это горячая тема не только среди инвесторов, но и в массовой культуре, потому что в «крипту» инвестирует как Илон Маск, так и обычный студент. Почему криптовалюта пользуется такой популярностью — рассказываем в новом материале:

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