Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту — Finance.ua

Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту
Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією.
Про це повідомило Чеське головування у Раді ЄС у Twitter.
Тепер запущена письмова процедура ухвалення, а санкції набувають чинності після публікації в офіційному віснику ЄС.
До восьмого пакету санкцій увійшли:
- Заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов’язані з цим послуги;
- Розширена заборона на імпорт товарів — металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, цигарок тощо;
- Заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб’єктам, подальша заборона експорту технологій;
- Розширення режиму санкцій на окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною