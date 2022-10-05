Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту — Finance.ua

Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту Вчора 13:04

Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією.

Про це повідомило Чеське головування у Раді ЄС у Twitter.

Тепер запущена письмова процедура ухвалення, а санкції набувають чинності після публікації в офіційному віснику ЄС.

До восьмого пакету санкцій увійшли:

Заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов’язані з цим послуги;

Розширена заборона на імпорт товарів — металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, цигарок тощо;

Заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб’єктам, подальша заборона експорту технологій;

Розширення режиму санкцій на окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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