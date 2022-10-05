Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту — Finance.ua
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Посли ЄС домовилися про нові санкції проти рф: є обмеження цін на нафту

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Посли ЄС досягли політичної домовленості щодо нових санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій росією.
Про це повідомило Чеське головування у Раді ЄС у Twitter.
Тепер запущена письмова процедура ухвалення, а санкції набувають чинності після публікації в офіційному віснику ЄС.
До восьмого пакету санкцій увійшли:
  • Заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов’язані з цим послуги;
  • Розширена заборона на імпорт товарів — металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, цигарок тощо;
  • Заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб’єктам, подальша заборона експорту технологій;
  • Розширення режиму санкцій на окуповані території Херсонської та Запорізької областей, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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