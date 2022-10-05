Виплата пенсій та субсидій українцям, які перебувають за кордоном: чи є обмеження — Finance.ua

Виплата пенсій та субсидій українцям, які перебувають за кордоном: чи є обмеження Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Виплата пенсій та субсидій українцям, які перебувають за кордоном: чи є обмеження

Від початку повномасштабного наступу мільйони українців змушені були виїхати за кордон. Міністерка соцполітики пояснила, чи зможуть вони отримувати субсидії та пенсії.

Від серпня Міністерство соціальної політики розглядає питання про те, чи мають бути однаковими соцвиплати у тих громадян України, які перебувають вдома та за кордоном. Очільниця відомства Оксана Жолнович прокоментувала це питання.

Виплати українцям, які виїхали за кордон

За словами Жолнович, усе залежить від того, які саме соціальні виплати отримує людина. Наприклад, субсидії можуть нараховуватись за певні комунальні послуги в межах України.

«Звісно, що при перерахунку буде братися до уваги кількість членів домогосподарства, які на сьогодні є фізично в Україні. Норматив на відсутніх членів домогосподарства зараховуватись не буде», — заявила міністерка.

Важливо, що громадяни нашої держави, які змінили місце проживання в межах України, можуть претендувати на оформлення субсидій.

Читайте також Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії

Нарахування пенсій біженцям

Міністерка соцполітики наголосила, що пенсія прив’язана до страхового стажу, а не місця перебування. Тому пенсіонери, що виїхали за кордон, можуть не переживати.

"Обов’язок держави — заплатити людині ці гроші. Отож пенсії ми продовжуємо виплачувати й тим, хто через війну тимчасово виїхав за кордон",— сказала Жолнович.

Також очільниця відомства повідомила, що уряд продовжуватиме перераховувати незалежно від того, де перебуває людина, такі виплати:

виплати пенсій по інвалідності;

допомога дітям по інвалідності;

виплати одиноким матерям.

Житлові субсидії біженцям, які виїхали за межі країни

Нагадаємо, 16 вересня Кабмін затвердив постанову про надання пільг українцям, які змушені були покинути Україну. У документі йдеться про те, що всі, хто цього потребують, зможуть отримувати субсидії на житло.

Раніше це було не можливо для тих громадян, які довше ніж 60 днів перебувають за кордоном.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.