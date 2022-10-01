Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії — Finance.ua

Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії Вчора 21:12 — Особисті фінанси

Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії

Субсидію можуть отримати всі українці, що підпадають під критерії. Цього опалювального сезону вона є актуальною як ніколи.

Про це пише 24 канал.

Розрахунок субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Індивідуально для кожної сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.

Дохід сім’ї: як визначити

Якщо субсидія призначається:

з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І — II квартал поточного року (січень — червень);

за неопалювальний: з III по IV квартали попереднього календарного року (липень — грудень).

субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

Якщо у вас доходи у вигляді пенсій:

з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року;

з початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року;

якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Розрахунок для переселенців

Він здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Будуть враховуватись:

доходи переселенців,

розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг;

тарифи на житлово-комунальні послуги.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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