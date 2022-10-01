Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії — Finance.ua
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Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії

Особисті фінанси
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Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії
Опалювальний сезон: як розрахувати розмір субсидії
Субсидію можуть отримати всі українці, що підпадають під критерії. Цього опалювального сезону вона є актуальною як ніколи.
Про це пише 24 канал.

Розрахунок субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.
Індивідуально для кожної сім’ї:
  • обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);
  • середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім’ї.
Дізнатися, чи нарахували вам субсидію, можна за посиланням.

Дохід сім’ї: як визначити

Якщо субсидія призначається:
  • з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І — II квартал поточного року (січень — червень);
  • за неопалювальний: з III по IV квартали попереднього календарного року (липень — грудень).
  • субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.
Якщо у вас доходи у вигляді пенсій:
  • з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року;
  • з початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року;
  • якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Розрахунок для переселенців

Він здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Будуть враховуватись:
  • доходи переселенців,
  • розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг;
  • тарифи на житлово-комунальні послуги.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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