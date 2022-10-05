BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні

Особисті фінанси
453
BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні
BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні
Платформа для спільних поїздок BlaBlaCar вводить комісію в Україні. Пасажири платитимуть компанії близько 10% від вартості подорожі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BlaBlaCar.
«Фіксованого відсотку немає. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку», — повідомили в пресслужбі, зазначивши, що комісія орієнтовно складатиме 10%.
У пресслужбі навели приклад поїздки з Києва до Варшави 7 жовтня, де комісія BlaBlaCar становить 165 гривень від 1660 гривень вартості поїздки.
Зображення: РБК-Україна
Зображення: РБК-Україна
Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.
На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі, повідомили в пресслужбі.

Верифікація користувачів

Разом із новою системою бронювання, BlaBlaCar представив функцію «Верифікований Профіль». Тепер користувачі мають змогу підтвердити особу за допомогою документів. Нововведення має на меті підвищити надійність та зміцнити довіру в українській спільноті. При цьому, «Верифікований Профіль» є не обов’язковою, а добровільною опцією.
«Верифікація за документами — це затребувана функція, яка дозволить українцям обирати надійних попутників», — говорять в BlaBlaCar.
Щоб підтвердити документ, потрібно:
  1. Перейти в розділ «Профіль» та натиснути «Про себе»;
  2. Обрати «Підтвердити особу»;
  3. Ввести ім’я та прізвище, як зазначено в закордонному паспорті або в ID картці, та натиснути «Продовжити»;
  4. Обрати та завантажити якісне і чітке фото: закордонного паспорта; внутрішній паспорт громадянина України (тільки у формі ID-картки).
  5. Підтвердити посвідчення особи.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.