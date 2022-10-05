BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні — Finance.ua

BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні Вчора 16:14 — Особисті фінанси

BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні

Платформа для спільних поїздок BlaBlaCar вводить комісію в Україні. Пасажири платитимуть компанії близько 10% від вартості подорожі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BlaBlaCar.

«Фіксованого відсотку немає. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку», — повідомили в пресслужбі, зазначивши, що комісія орієнтовно складатиме 10%.

У пресслужбі навели приклад поїздки з Києва до Варшави 7 жовтня, де комісія BlaBlaCar становить 165 гривень від 1660 гривень вартості поїздки.

Зображення: РБК-Україна

Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.

На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі, повідомили в пресслужбі.

Верифікація користувачів

Разом із новою системою бронювання, BlaBlaCar представив функцію «Верифікований Профіль». Тепер користувачі мають змогу підтвердити особу за допомогою документів. Нововведення має на меті підвищити надійність та зміцнити довіру в українській спільноті. При цьому, «Верифікований Профіль» є не обов’язковою, а добровільною опцією.

«Верифікація за документами — це затребувана функція, яка дозволить українцям обирати надійних попутників», — говорять в BlaBlaCar.

Щоб підтвердити документ, потрібно:

Перейти в розділ «Профіль» та натиснути «Про себе»; Обрати «Підтвердити особу»; Ввести ім’я та прізвище, як зазначено в закордонному паспорті або в ID картці, та натиснути «Продовжити»; Обрати та завантажити якісне і чітке фото: закордонного паспорта; внутрішній паспорт громадянина України (тільки у формі ID-картки). Підтвердити посвідчення особи.

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