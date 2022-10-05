У НБУ розповіли, який курс валют уряд заклав у бюджет-2023 — Finance.ua

У НБУ розповіли, який курс валют уряд заклав у бюджет-2023 Вчора 11:30 — Валюта

У НБУ розповіли, який курс валют уряд заклав у бюджет-2023

В бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Про це заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман розповів на брифінгу в «Медіацентрі Україна».

Водночас, на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті, розповів Фурман.

За словами Фурмана, Кабмін робить ставку на іноземні запозичення.

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«США вже заявили, що щомісячно до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярди доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом», — сказав заступник голови Ради НБУ.

Як розповів Фурман, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну золотовалютний резерв України скоротився на 3 мільярди євро.

За його словами, в перші дні повномасштабної війни НБУ перейшов до політики фіксованого курсоутворення. Фіксація курсу має свою ціну. З початку війни і до вересня чистий продаж валюти з резервів склав 14 мільярдів доларів і один мільярд євро.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій заявляв, що ситуація на готівковому валютному ринку хоч і схильна до впливу низки тимчасових факторів, залишається контрольованою, тоді як ситуація на безготівковому валютному ринку останнім часом помітно покращилася, що сприяло зростанню міжнародних резервів.

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