На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот

Особисті фінанси
446
На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот
На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот
На сьомому місяці війни вакансій більшає, активність шукачів знижується.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Нараза на сайті Work.ua відкрито 53 997 вакансій. Загалом у вересні з’явилось 494 969 резюме. Для порівняння, це на 21% більше, аніж за відповідний період торік.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Де є робота. Кількість вакансій зросла на 16% за місяць. У топ-5 регіонів за пошуком робітників — Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст пропозицій про роботу за місяць — у свіжозвільненій від окупантів Харківській області.
Найбільша конкуренція за роботу продовжує зберігатися у Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях. Найменше шукали роботу у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.
Кого шукають. Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.
Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед кардіологів, перукарів, ендокринологів, офтальмохірургів та автоелектриків. Найбільша — серед ретушерів, веб-дизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.
Яку зарплату пропонують. Найбільшу зарплатню у вересні пропонували медіабаєрам — 60 000 грн, водіям-міжнародникам — 40 000 грн, візовим менеджерам, директорам з маркетингу та керівникам відділу продажів — 35 000 грн, начальнику відділу кадрів — 32 500 грн.
Кількість вакансій на сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble за місяць суттєво не змінилась. Станом на початок жовтня там розміщено 31 271 пропозицій про працевлаштування.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
У вересні кількість вакансій для робітничих спеціальностей на сайті OLX Робота як кількість оголошень про пошук фахівців, так й кількість відгуків кандидатів дещо зросла. Станом на початок жовтня на сайті розміщено 63 тисячі вакансій, а кількість відгукувачів сягла 89 тисяч.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

ІТ

Ситуація з роботою в ІТ-секторі все ще бажає кращого. У вересні компанії опублікували на Джині 18 779 вакансій. Це незначно менше, аніж у серпні й більше за показники липня. Рік тому у вересні було опубліковано 31 тисячу вакансій.
Кількість наймів у вересні стала найбільшою за весь 2022 рік. Цікаво, що торік у 78 випадках зі 100 рекрутер писав кандидату першим. Цьогоріч, в середньому, у 64 випадків зі 100 першим пише кандидат.
Станом на початок жовтня на сайті розміщено 64 тисячі резюме та 13 тисяч вакансій.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.