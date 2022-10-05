На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот — Finance.ua

На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот Вчора 10:02 — Особисті фінанси

На сьомому місяці війни кількість вакансій більшає, активність шукачів знижується - Опендатабот

На сьомому місяці війни вакансій більшає, активність шукачів знижується.

Про це свідчать дані Опендатабот

Нараза на сайті Work.ua відкрито 53 997 вакансій. Загалом у вересні з’явилось 494 969 резюме. Для порівняння, це на 21% більше, аніж за відповідний період торік.

Інфографіка: Опендатабот

Де є робота. Кількість вакансій зросла на 16% за місяць. У топ-5 регіонів за пошуком робітників — Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст пропозицій про роботу за місяць — у свіжозвільненій від окупантів Харківській області.

Найбільша конкуренція за роботу продовжує зберігатися у Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях. Найменше шукали роботу у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Кого шукають. Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед кардіологів, перукарів, ендокринологів, офтальмохірургів та автоелектриків. Найбільша — серед ретушерів, веб-дизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.

Яку зарплату пропонують. Найбільшу зарплатню у вересні пропонували медіабаєрам — 60 000 грн, водіям-міжнародникам — 40 000 грн, візовим менеджерам, директорам з маркетингу та керівникам відділу продажів — 35 000 грн, начальнику відділу кадрів — 32 500 грн.

Кількість вакансій на сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble за місяць суттєво не змінилась. Станом на початок жовтня там розміщено 31 271 пропозицій про працевлаштування.

Інфографіка: Опендатабот

У вересні кількість вакансій для робітничих спеціальностей на сайті OLX Робота як кількість оголошень про пошук фахівців, так й кількість відгуків кандидатів дещо зросла. Станом на початок жовтня на сайті розміщено 63 тисячі вакансій, а кількість відгукувачів сягла 89 тисяч.

Інфографіка: Опендатабот

ІТ

Ситуація з роботою в ІТ-секторі все ще бажає кращого. У вересні компанії опублікували на Джині 18 779 вакансій. Це незначно менше, аніж у серпні й більше за показники липня. Рік тому у вересні було опубліковано 31 тисячу вакансій.

Кількість наймів у вересні стала найбільшою за весь 2022 рік. Цікаво, що торік у 78 випадках зі 100 рекрутер писав кандидату першим. Цьогоріч, в середньому, у 64 випадків зі 100 першим пише кандидат.

Станом на початок жовтня на сайті розміщено 64 тисячі резюме та 13 тисяч вакансій.

Інфографіка: Опендатабот

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