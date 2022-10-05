Огляд цін: скільки коштуватиме газ у жовтні — Finance.ua

Огляд цін: скільки коштуватиме газ у жовтні
У жовтні вартість газу для побутових споживачів (населення) в порівнянні з попередніми місяцями не зміниться. Як і раніше, ціна кубометра «блакитного палива», залежно від газопостачальника, коливається від 7,70 до 9,99 грн.
Про це пише ГазПравда.
Загалом свої річні тарифні плани на жовтень оприлюднили 8 газопостачальних компаній. Це на 2 компанії менше, аніж у вересні:
- 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
- 7,79 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп»;
- 7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
- 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».
Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
«Деякі з невеликих приватних постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну. А вона може виявитися суттєво вищою за річну. Тому в випадку переходу до таких постачальників радимо ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани», — сказано в повідомленні.
Нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.
Довідка Finance.ua:
- цьогоріч у державному бюджеті на виплату компенсації різниці в тарифах (між економічно обґрунтованим і встановленим) на комунальні послуги передбачено 14 млрд грн;
- від початку повномасштабного наступу мільйони українців змушені були виїхати за кордон. Міністерка соцполітики пояснила, чи зможуть вони отримувати субсидії та пенсії;
- прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.
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