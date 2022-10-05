Огляд цін: скільки коштуватиме газ у жовтні — Finance.ua

Огляд цін: скільки коштуватиме газ у жовтні Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Огляд цін: скільки коштуватиме газ у жовтні

У жовтні вартість газу для побутових споживачів (населення) в порівнянні з попередніми місяцями не зміниться. Як і раніше, ціна кубометра «блакитного палива», залежно від газопостачальника, коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Про це пише ГазПравда.

Загалом свої річні тарифні плани на жовтень оприлюднили 8 газопостачальних компаній. Це на 2 компанії менше, аніж у вересні:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;

7,79 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп»;

7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

«Деякі з невеликих приватних постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну. А вона може виявитися суттєво вищою за річну. Тому в випадку переходу до таких постачальників радимо ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: ГазПравда

Нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Довідка Finance.ua:

цьогоріч у державному бюджеті на виплату компенсації різниці в тарифах (між економічно обґрунтованим і встановленим) на комунальні послуги передбачено 14 млрд грн;

від початку повномасштабного наступу мільйони українців змушені були виїхати за кордон. Міністерка соцполітики пояснила, чи зможуть вони отримувати субсидії та пенсії;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.