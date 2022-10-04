Уряд виділив на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги ₴14 мільярдів — Finance.ua
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Уряд виділив на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги ₴14 мільярдів

Казна та Політика
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Цьогоріч у державному бюджеті на виплату компенсації різниці в тарифах (між економічно обґрунтованим і встановленим) на комунальні послуги передбачено 14 млрд грн.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
«Прийнято постанови уряду, а також закони, які передбачають у державному бюджеті суму 14 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах», — сказав Чернишов.
Він сподівається, що розрахунки з підприємствами комунальної сфери відбудуться до кінця року.
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Чернишов також наголосив, що існуюча заборгованість підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» не є підставою для відмови в укладанні договорів на постачання газу такому підприємству.
Як повідомлялося, Кабмін переніс дату врегулювання заборгованості з різниці в тарифах на компослуги. Врегулюванню підлягатиме заборгованість перед надавачами комунальних послуг, що утворилася станом на 1 липня 2022 року, а надалі для підприємств теплокомуненерго — щоквартально протягом дії воєнного стану.
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У грудні 2021 року Кабінет Міністрів затвердив порядок надання громадам субвенції на погашення різниці між встановленими та ринковими тарифами на комунальні послуги. Врегулюванню підлягала заборгованість станом на 1 червня 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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