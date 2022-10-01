ЖЕКи погрожують не включити опалення будинкам з боргами: чи мають вони на це право — Finance.ua

ЖЕКи погрожують не включити опалення будинкам з боргами: чи мають вони на це право Вчора 07:15 — Особисті фінанси

ЖЕКи погрожують не включити опалення будинкам з боргами: чи мають вони на це право

Готуючись до опалювального сезону, компанії, які постачають теплову енергію, та організації з обслуговування будинків почали попереджати користувачів про можливість відключення опалення через великі борги. Під час війни заборгованість українців за житлово-комунальні послуги вже перевищила 100 млрд грн.

Про це пише Pro Гроші з посиланням на Фокус.

У під’їзді однієї з київських багатоповерхівок з’явилося оголошення з попередженням про можливі обмежувення або припинення постачання теплової енергії споживачам. Водночас, у тексті попередили, що включення опалення в опалювальному періоді 2022-2023 років проводитиметься лише в разі сплати боргу.

У вищезгаданому будинку сукупна сума боргу на вересень 2022 року становила близько 130 тис. грн. Заборгованість накопичили лише кілька квартир — менш як 10% від загальної кількості. Боржникам ЖБК пропонує піти на компроміс — укласти договір реструктуризації боргу. Проте з деякими жителями будинку встановити зв’язок не вдається.

Глава ЖБК попередив, що у разі, якщо до кінця місяця боржники не погасять борг або відмовляться від реструктуризації, йому доведеться підписати договір із Центром комунального сервісу про стягнення боргу через суд.

Чи можуть будинки залишитися без тепла через борги

У разі заборгованості тепла у будинку справді може не бути, хоча від людей законодавство і не потребує своєчасної оплати. Експерти пояснюють, що вимоги щодо своєчасної оплати за газ висуває НАК «Нафтогаз», і за наявності боргу НАК просто не дасть теплокомуненерго (ТКЕ) газу.

Водночас, розв’язанням проблеми із підключенням тепла може стати дотація з місцевого бюджету, яка компенсує неплатежі населення, і тоді, незалежно від платіжної дисципліни, тепло в багатоквартирних будинках буде. Такі можливості є у «багатших» містах, тоді як «бідніші» будуть мерзнути.

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Втім, інші експерти відкидають застосування такого заходу впливу, як відключення опалення там, де накопичені багатотисячні борги. Тут все залежить від рівня сміливості ЖБК (ОСББ), адже не увімкнути тепло, — це означає порушити розпорядження Кабміну.

Експерти вважають, що попередження про відключення тепла здебільшого пов’язане з самоврядністю керівників деяких ОСББ, ЖБК, які у такий спосіб хочуть вплинути на боржників. Адже комунальники не мають права відключати від тепла за борги.

Тож взимку будинки зі злісними неплатниками, які так і не врегулюють свою заборгованість, нічого катастрофічного не очікує — максимум процес підключення до тепла затягуватиметься до середини листопада або навіть пізніше.

До того ж, через воєнний стан в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) на заборгованість за житлово-комунальних послуги, скорочення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати чи оплати не в повному обсязі.

Законодавство забезпечує безперебійне надання послуг з електропостачання навіть за наявності боргів. Зупинення надання послуг ЖКГ населенню у разі їх несплати на період дії воєнного стану на території України заборонено. Однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, кажуть експерти.

Тобто зимувати в неопалюваному будинку через деяких злісних боржників мешканцям багатоповерхівок, найімовірніше, не доведеться. Вожночас, українцям потрібно бути свідомими та вчасно оплачувати комунальні послуги, попри всі складнощі воєнного часу.

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