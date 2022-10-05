Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю — Finance.ua

Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю Вчора 12:23 — Казна та Політика

Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про припинення дії міжурядової угоди з республікою білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідна угода була підписана 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою України 20 грудня 1994 року.

«Метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з республікою білорусь, що сприятиме прискоренню згортанню економічних і фінансових зв’язків з рб як державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України», — зазначається у повідомленні.

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Прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме: недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів рб, що здійснюють діяльність в Україні.

Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів рб, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% − на проценти; недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в рб резидентами України, що здійснюють діяльність у рб; звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з рб з податкових питань.

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