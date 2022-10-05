Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю

Казна та Політика
514
Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю
Уряд ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з білоруссю
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про припинення дії міжурядової угоди з республікою білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Відповідна угода була підписана 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою України 20 грудня 1994 року.
«Метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з республікою білорусь, що сприятиме прискоренню згортанню економічних і фінансових зв’язків з рб як державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України», — зазначається у повідомленні.
Читайте також
Прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме: недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів рб, що здійснюють діяльність в Україні.
Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів рб, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% − на проценти; недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в рб резидентами України, що здійснюють діяльність у рб; звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з рб з податкових питань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.