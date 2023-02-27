День финансов: новые санкции СНБО, заявление о браке в «Дія», страховка на авто в Польшу — Finance.ua

День финансов: новые санкции СНБО, заявление о браке в «Дія», страховка на авто в Польшу Сегодня 17:50

Понедельник, 27 февраля. Неделя началась новыми санкциями против россиян и возможностью подать заявление на регистрацию брака за 10 минут.

Новые санкции СНБО. Президент Владимир Зеленский ввел в действие Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян. Это санкции против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в россии для войны против Украины.

Заявление о браке за 10 минут. Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. На портале «Дія» Теперь можно подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. На портале «Дія» можно подать заявление и выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония. Весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут совершеннолетние украинцы, имеющие электронную подпись.

Бронирование сотрудников. Минагрополитики определило критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период. Для военнообязанных сотрудников этих предприятий Минагрополитики определило критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период. Для военнообязанных сотрудников этих предприятий возможно бронирование

Заработок ІТ-специалистов. Как показывают Как показывают результаты опроса DOU , у 60% не уменьшился заработок. Однако 9% айтишников рассказали, что количество проектов и доход уменьшились существенно, а 2% потеряли работу из-за отключений света.

Как сообщает Львовский IT Кластер, за прошлый 2022 год экспортная выручка IT-услуг выросла на 5,85% и принесла рекордные $7,3 млрд. Это на $406 миллионов больше, чем в 2021 году. В то же время этот рост мог быть намного больше.

«Лютые донаты» на дроны-разведчики. 24 февраля НБУ при поддержке ПриватБанка и United24 открыли сбор на 10 беспилотных комплексов «Чаклун» для ВСУ. За первые трое суток 24 февраля НБУ при поддержке ПриватБанка и United24 открыли сбор на 10 беспилотных комплексов «Чаклун» для ВСУ. За первые трое суток украинцы задонатили на дроны-разведчики для ВСУ более 5,4 млн грн. Среди всех, кто пожертвует деньги, разыгрывают эксклюзивные памятные монеты и коллекционные банкноты.

Кстати, криптовалютные донаты в поддержку Украины после начала полномасштабной войны превышают аналогичный показатель рф в 44 раза. Аналитики изучили транзакции на сумму более $230 млн. Более $212,1 млн из этих средств собраны сторонниками Украины.

Украинцам снова будут отключать свет. В ДТЭК говорят, что в скором времени энергетики начнут готовить инфраструктуру к следующему зимнему сезону. В рамках работ специалистам придется останавливать на плановые ремонты отдельные блоки электростанций. К тому же после окончания весенних паводков снизится электрогенерация на ГЭС. Все это может приводить к В ДТЭК говорят, что в скором времени энергетики начнут готовить инфраструктуру к следующему зимнему сезону. В рамках работ специалистам придется останавливать на плановые ремонты отдельные блоки электростанций. К тому же после окончания весенних паводков снизится электрогенерация на ГЭС. Все это может приводить к веерным отключениям света

Бизнес, контролируемый россиянами. Через год полномасштабного вторжения россии в Украину все еще есть бизнесы, контролируемые россиянами. Через год полномасштабного вторжения россии в Украину все еще есть бизнесы, контролируемые россиянами. Речь идет о 41 акционерном обществе , принадлежащем владельцам из рф. Среди них такие компании, как Укрэнергоатом, Вимм-Билль-Дан Украина, несколько банков и даже научные учреждения.

Строительство нового жилья в Украине. Согласно данным ЛУН, за 2022 год в Украине Согласно данным ЛУН, за 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее. Лидером нового строительства была Киевская область, и за год войны она завершила на 29% меньше новых метров по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты подсчитали, сколько нужно заработать, чтобы купить квартиру площадью 40 квадратных метров в большом городе Польши в кредит, а также сколько будет составлять ежемесячный взнос.

По итогам 2022 года в Польше находятся 950 тыс. беженцев из Украины. И если в начале этой фазы российско-украинской войны польское правительство упростило правила пересечения границы для украинцев, то сейчас, планируя поездку в Польшу, нужно помнить о некоторых моментах. О них мы рассказываем в новом материале:

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