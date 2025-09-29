День финансов: новые правила Ukraine Facility, курс валют на неделю, кого чаще ищут работодатели
В понедельник, 29 сентября, стало известно, кого чаще ищут работодатели и как будет меняться курс валют на этой неделе.
Кого чаще ищут работодатели.
Перед осенним сезоном заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом. Как свидетельствуют данные OLX Работа, абсолютным рекордсменом стала вакансия комплектующего в сфере «Производство / рабочие специальности».
- Также стало известно, как выезд молодежи повлиял на рынок труда. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.
Новые правила закупок.
Правительство приняло новый раздел правил публичных закупок во время военного положения, который определяет, как заказчики могут использовать средства программы Ukraine Facility от ЕС.
В одном из городов на западе Украины подешевели квартиры.
За последние полгода цены на однокомнатные квартиры незначительно снизились только в нескольких городах Украины. Один из таких городов — популярный западный регион среди инвесторов и арендаторов. Речь идет об Ужгороде, который традиционно входит в тройку самых дорогих городов по ценам на жилье.
Чего ждать от курса на этой неделе.
На прошлой неделе официальный курс доллара вырос менее чем на 1%. В общем движение было очень умеренное, без резких скачков. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
- В то же время НБУ за прошедшую неделю продал 560 млн долларов.
🧐Finance.ua в новом материале рассказывает о внедрении технологии от Национального банка Украины.
Самое масштабное обновление правил карточных переводов
🏛️💰 Кстати, конец сентября будет активным на валютном рынке, а вот начало октября пройдет немного спокойнее. Каким будет курс валют на этой неделе — узнаете в традиционном прогнозе от финансового аналитика Алексея Козырева.
Серебро впервые преодолело отметку в $47.
В понедельник цены на серебро резко выросли, впервые преодолев отметку в $47 за унцию. Металл подорожал на 1,53% и закрепился на уровне $46,78. На пике спотовая цена даже достигала $47,04 — это новый максимум, который поддержали положительные ожидания снижения ставок в США и стабильности настроений на рынке.
Правительство готовится к любым сценариям на зиму.
Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, позволяющей поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей.
91 компания исключила россиян из собственников.
91 компания в Украине лишилась российских владельцев с января 2025 года. Среди них 88 активно работают, а 3 находятся в состоянии прекращения. Как пишет Опендатабот, треть компаний, которые избавились от российского следа, работают в Киеве — 30 бизнесов.
