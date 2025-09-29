0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: новые правила Ukraine Facility, курс валют на неделю, кого чаще ищут работодатели

9
В понедельник, 29 сентября, стало известно, кого чаще ищут работодатели и как будет меняться курс валют на этой неделе.
Кого чаще ищут работодатели.
Перед осенним сезоном заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом. Как свидетельствуют данные OLX Работа, абсолютным рекордсменом стала вакансия комплектующего в сфере «Производство / рабочие специальности».
  • Также стало известно, как выезд молодежи повлиял на рынок труда. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.
Новые правила закупок.
Правительство приняло новый раздел правил публичных закупок во время военного положения, который определяет, как заказчики могут использовать средства программы Ukraine Facility от ЕС.
В одном из городов на западе Украины подешевели квартиры.
За последние полгода цены на однокомнатные квартиры незначительно снизились только в нескольких городах Украины. Один из таких городов — популярный западный регион среди инвесторов и арендаторов. Речь идет об Ужгороде, который традиционно входит в тройку самых дорогих городов по ценам на жилье.
Чего ждать от курса на этой неделе.
На прошлой неделе официальный курс доллара вырос менее чем на 1%. В общем движение было очень умеренное, без резких скачков. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
🧐Finance.ua в новом материале рассказывает о внедрении технологии от Национального банка Украины.

Самое масштабное обновление правил карточных переводов

🏛️💰 Кстати, конец сентября будет активным на валютном рынке, а вот начало октября пройдет немного спокойнее. Каким будет курс валют на этой неделе — узнаете в традиционном прогнозе от финансового аналитика Алексея Козырева.
Серебро впервые преодолело отметку в $47.
В понедельник цены на серебро резко выросли, впервые преодолев отметку в $47 за унцию. Металл подорожал на 1,53% и закрепился на уровне $46,78. На пике спотовая цена даже достигала $47,04 — это новый максимум, который поддержали положительные ожидания снижения ставок в США и стабильности настроений на рынке.
Правительство готовится к любым сценариям на зиму.
Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, позволяющей поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей.
91 компания исключила россиян из собственников.
91 компания в Украине лишилась российских владельцев с января 2025 года. Среди них 88 активно работают, а 3 находятся в состоянии прекращения. Как пишет Опендатабот, треть компаний, которые избавились от российского следа, работают в Киеве — 30 бизнесов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems