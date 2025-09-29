0 800 307 555
Правительство изменило правила для «Укрэнерго», чтобы компания достроила защиту на подстанциях

Энергетика
Кабинет Министров изменил правила публичных закупок, чтобы «Укрэнерго» смогло завершить строительство защитных сооружений на подстанциях. Правила будут действовать во время военного положения и в течение 90 дней после его завершения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Укрэнерго» сможет менять существенные условия уже заключенных договоров о закупке, если более 75% их стоимости финансируется грантами, кредитами или займами международных финансовых организаций. Решение распространяется и на договоры, подписанные до 9 апреля 2024 года.
«Этим решением мы открываем возможность НЭК „Укрэнерго“ адаптировать действующие договоры к правилам международных организаций. Это ключевое условие для привлечения грантов и кредитов Всемирного банка, ЕБРР и других институтов», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.
По его словам, благодаря этому механизму, Украина сможет завершить строительство защитных сооружений на подстанциях, оперативно восстанавливать оборудование в случае разрушения и укрепить устойчивость энергосистемы в условиях военных угроз.
Ранее «Укрэнерго» применяло международные правила закупок в тех случаях, когда проект изначально финансировался международной организацией. Если же договор заключался по украинскому законодательству, а со временем появлялось софинансирование от Всемирного банка или ЕБРР, применить международные процедуры к такому договору было невозможно.

Почему возникла потребность в новом механизме

Поскольку международные финансовые организации требуют, чтобы все закупки, финансируемые за их средства, осуществлялись по их процедурам, возникла необходимость в дополнительном механизме.
Новое решение правительства позволяет распространить международные правила и уже заключенные договоры, если более 75% их стоимости покрывается средствами международных партнеров.
Это позволяет привлекать ресурсы международных финансовых организаций не только для новых, но и действующих проектов «Укрэнерго». В частности, речь идет о финансировании строительства защитных сооружений для автотрансформаторов в рамках проекта Re-PoWER, что повысит устойчивость энергосистемы и снизит нагрузку на тарифы потребителей.
