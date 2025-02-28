«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы — Finance.ua
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«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы

Энергетика
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«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы
«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы
Компания «Укрэнерго» запустила новое мобильное приложение, которое информирует о состоянии сети и доступности электроэнергии в каждом регионе, а также дает советы, как помочь поддержать баланс в энергосистеме.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
«Для того чтобы удерживать энергосистему в условиях продолжающихся беспощадных вражеских атак, Украине нужна консолидация всего общества. Помочь разумно и экономно потреблять электроэнергию может и внедрение нестандартных подходов и современных технологий. Благодарим датских партнеров за сотрудничество в разработке специального приложения, которое позволит информировать потребителей о состоянии энергосистемы, а также рассказывать — как они могут внести свой вклад, соответственно изменяя свое энергопотребление в течение дня», — отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
С помощью приложения Укрэнерго будет предоставлять украинцам инструмент для стабилизации энергосистемы. Он будет информировать граждан, когда есть дефицит. Тогда пользователи могут снизить свое потребление.
«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы
«Таким образом, мы можем уменьшить количество отключений электроэнергии и сделать энергосистему более устойчивой», — отметил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор.

Как работает приложение

Приложение «Укрэнерго» сообщает пользователям о текущей ситуации с электроснабжением в их регионе. В частности, потребители могут получать информацию о том, есть ли потребность в экономном потреблении, применяются ли в конкретной области ограничения.
Также там содержатся рекомендации по поводу того, как потребители могут уменьшить потребление электроэнергии, чтобы помочь сбалансировать энергосистему.
По материалам:
Finance.ua
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