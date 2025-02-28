«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы — Finance.ua

«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы Сегодня 16:13 — Энергетика

«Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы

Компания «Укрэнерго» запустила новое мобильное приложение, которое информирует о состоянии сети и доступности электроэнергии в каждом регионе, а также дает советы, как помочь поддержать баланс в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«Для того чтобы удерживать энергосистему в условиях продолжающихся беспощадных вражеских атак, Украине нужна консолидация всего общества. Помочь разумно и экономно потреблять электроэнергию может и внедрение нестандартных подходов и современных технологий. Благодарим датских партнеров за сотрудничество в разработке специального приложения, которое позволит информировать потребителей о состоянии энергосистемы, а также рассказывать — как они могут внести свой вклад, соответственно изменяя свое энергопотребление в течение дня», — отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

С помощью приложения Укрэнерго будет предоставлять украинцам инструмент для стабилизации энергосистемы. Он будет информировать граждан, когда есть дефицит. Тогда пользователи могут снизить свое потребление.

«Таким образом, мы можем уменьшить количество отключений электроэнергии и сделать энергосистему более устойчивой», — отметил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор.

Как работает приложение

Приложение «Укрэнерго» сообщает пользователям о текущей ситуации с электроснабжением в их регионе. В частности, потребители могут получать информацию о том, есть ли потребность в экономном потреблении, применяются ли в конкретной области ограничения.

Также там содержатся рекомендации по поводу того, как потребители могут уменьшить потребление электроэнергии, чтобы помочь сбалансировать энергосистему.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.