Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства

Энергетика
38
Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства
Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства
Как сообщили в Минэнерго, в процессе подготовки новой редакции Устава Министерство руководствовалось тем, что представители государства должны усилить свое значение в работе оператора системы передачи, учитывая значение общества в укреплении энергетической безопасности Украины.
В частности, это касается обязательного участия представителя государства при одобрении планов развития системы передачи на следующие 10 лет, утверждении инвестиционных программ лицензиата по передаче электрической энергии и назначении Председателя Правления Общества.
В обновленном Уставе также определена обязанность Наблюдательного Совета провести конкурсный отбор Председателя правления в течение 90 дней со дня увольнения предыдущего Председателя.
Следовательно, установлено ограничение срока пребывания временно исполняющего обязанности на этом посту. Это позволит Наблюдательному совету обеспечить отбор полноценного руководителя НЭК «Укрэнерго» и провести реструктуризацию долговых обязательств.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems