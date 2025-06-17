Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства — Finance.ua

Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства Сегодня 14:33 — Энергетика

Зарегистрированы изменения в Устав НЭК «Укрэнерго»: усилена роль государства

Как сообщили в Минэнерго, в процессе подготовки новой редакции Устава Министерство руководствовалось тем, что представители государства должны усилить свое значение в работе оператора системы передачи, учитывая значение общества в укреплении энергетической безопасности Украины.

В частности, это касается обязательного участия представителя государства при одобрении планов развития системы передачи на следующие 10 лет, утверждении инвестиционных программ лицензиата по передаче электрической энергии и назначении Председателя Правления Общества.

В обновленном Уставе также определена обязанность Наблюдательного Совета провести конкурсный отбор Председателя правления в течение 90 дней со дня увольнения предыдущего Председателя.

Следовательно, установлено ограничение срока пребывания временно исполняющего обязанности на этом посту. Это позволит Наблюдательному совету обеспечить отбор полноценного руководителя НЭК «Укрэнерго» и провести реструктуризацию долговых обязательств.

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