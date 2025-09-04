День финансов: новые правила пересечения границ ЕС, дефицит работников и рост зарплат Сегодня 17:35

В четверг, 4 сентября стало известно, за счет чего пополняется бюджет Украины и как растут зарплаты.

Бюджет.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за август 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 242,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В целом, по итогам августа 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 314,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Украина увеличила валютные резервы.

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 млрд, что на 7% больше, чем в августе. Об этом сообщает Национальный банк Украины. Рост резервов произошел благодаря значительным поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком на внутреннем рынке.

Украинско-американский инвестфонд восстановления.

Состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, оно стало своеобразным «моментом запуска нового авто».

Высокий дефицит работников и рост зарплат.

В августе 2025 года дефицит рабочей силы оставался высоким, что поддерживало повышение зарплат, хотя темпы их роста несколько притормозили. По данным Государственной службы статистики, в июле 2025 года средняя зарплата в Украине впервые с января 2022 года составила 26,5 тыс. грн.

Украинцы берут 730 тысяч микрозаймов ежемесячно.

Во втором квартале 2025 года украинцы оформили 2,18 млн микрокредитов. Средняя сумма за квартал выросла на 9% и составила 6029 грн. Если же сравнивать с прошлым годом, то средний размер ссуды остался почти без изменений. Об этом пишет Опендатабот.

Жилищный кодекс отменяют.

16 июля 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». В сети распространяется информация о том, что граждан будут выселять из неприватизированного жилья, независимо от того, сколько лет они там прожили. Подробно пишем об этом здесь

Новые штрафы до 51 тыс. грн.

Как сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, речь идет о введении новых штрафов для граждан.

Новые правила пересечения границ ЕС.

С 12 октября 2025 года изменяются правила пересечения границ ЕС для украинцев. Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES). Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе и Украины.

Регулировка рынка виртуальных активов.

Регулятором рынка виртуальных активов в Украине на переходный период целесообразнее определить Национальный банк. Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. По его словам, в обычных условиях регулятором должна выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

