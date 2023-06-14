День финансов: новая услуга в monobank, налоги на криптовалюту, $1 млн от Минцифры — Finance.ua
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День финансов: новая услуга в monobank, налоги на криптовалюту, $1 млн от Минцифры

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Среда, 14 июня. Каким будет курс доллара в течение следующих 12 месяцев и где отдохнуть с детьми в Украине?
Счета для самозанятых лиц в monobank. В мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц. Услуга будет полезна адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим и частным исполнителям. Открытие, обслуживание, платежи — 0 грн.
Прогноз курса доллара. По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 40,04 грн/доллар. Банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины — 39,43 грн/доллар (данные за май).
Налоги на криптовалюту. НКЦБФР завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов. Регулятор предлагает ввести ставку налога в 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. То есть, если виртуальный актив был куплен, например, за 10 тыс. грн, а продан за 11 тыс. грн, то будет облагаться налогом разница — 1000 грн.
Процедуру регистрации авто упростили. Кабмин упростил процедуру государственной регистрации транспортных средств, а также их снятия с учета. Теперь эти услуги будут доступны, в том числе и в электронном режиме.
Защита от недобросовестных застройщиков. В Украине создан правовой механизм для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости. Если застройщик захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, он должен будет зарегистрировать каждый из этих объектов в качестве специального объекта имущественного права в разделе реестра прав.
Выплата социального пособия. В Минсоцполитики говорят, что в Украине объединят несколько видов социальных выплат, а также проверят их целевое назначение. Сейчас в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они настолько малы, что не решают никаких проблем.
Польша продлила срок пребывания беженцев. В Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года. Ранее этот срок истекал 24 августа 2023-го. Такие изменения касаются права пребывания в Польше украинцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года. Также с 1 июня в Польше увеличился размер пособия по безработице.
$1 млн от Минцифры. Минцифры объявило о хакатоне Drone Hackathon «Anti-Shahеd». На нем участникам предлагают разрабатывать решения для защиты от иранских дронов. Если продукт покажет эффективность, команда сможет получить контракт на $1 млн на разработку и масштабирование проекта.
Шенген-визы нового формата. Парламент и Совет Е С согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет происходить полностью онлайн. Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны.
Чтобы отдохнуть летом, не обязательно ехать за границу. Да, наше время трудное, но в Украине много безопасных и экономных мест, где можно отдохнуть с детьми. Собрали для вас несколько вариантов:

Где и за сколько можно отдохнуть с ребенком в Украине летом 2023 года? 🌤

По материалам:
Finance.ua
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