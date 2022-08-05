День финансов: новая услуга от Rozetka, дополнительные ограничения для коллекторов, дома для переселенцев — Finance.ua
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День финансов: новая услуга от Rozetka, дополнительные ограничения для коллекторов, дома для переселенцев

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Пятница, 5 августа. Нацбанк разработал дополнительные требования по этичному поведению коллекторов, а Минсоцполитики раздумывает над целесообразностью выплат социальных пособий беженцам.
Новая услуга от Rozetka. Онлайн-ритейлер запустил сервис обмена б/у техники на любые товары из своего ассортимента, кроме табачных изделий, алкоголя и подарочных сертификатов. Можно обменять старые смартфоны, планшеты и смарт-часы. По правилам программы клиенту выдается сертификат номиналом, равный сумме оценочной стоимости старого гаджета.
Дополнительные запреты для коллекторов. НБУ разработал дополнительные требования по этичному поведению коллекторов. В частности, вводится запрет на получение согласия должника на обработку данных в списке его телефонных контактов и журнала звонков с целью урегулирования просроченной задолженности. Также уточнены нормы по личным встречам с должниками или другими лицами.
Будет ли дорожать доллар. Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен после резкого скачка в конце июля. По мнению экспертов, оснований для каких-то пертурбаций на валютном рынке пока нет и текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго.
Новая онлайн услуга для водителей. Главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства». С помощью калькулятора можно узнать, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, и какие именно налоги и сборы уплачиваются в каждом конкретном случае.
  • Порой, попав в стрессовую ситуацию, мы теряемся и можем что-то сделать не так или вовсе забыть о каких-то обязательных вещах. ДТП — это, как правило, стресс для всех ее участников. В материале по ссылке рассказываем, что нужно делать, если случилась авария.
Программа сотрудничества с МВФ. Правительство Украины предлагает активизировать совместную работу по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство работает над усилением экономической устойчивости государства, а также готовится к самому сложному отопительному сезону.
Напомним, что государственный долг — это совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами: юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и другими. В новом материале Finance.ua рассказывает, кому и сколько Украина должна деньги и грозит ли стране дефолт:

Государственный долг Украины: основные тенденции и угроза дефолта

  • Кстати, The Economist прогнозирует, что только в этом году мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.
Дома для переселенцев. Сегодня замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 16 регионах Украины будут строить многоквартирные дома для внутренне перемещенных лиц, стоимость одного квадратного метра в которых будет стоить около 700 долларов США. Строительство таких домов будет занимать всего пять-шесть месяцев.
  • Также 300 семей-победителей смогут получить льготный кредит на покупку жилья. Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал «Дія» или в региональных управлениях Госмолодежьжилья.
Соцвыплаты беженцам. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что ведомство рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий людям, оставшимся в Украине, и выехавшим за границу. С другой стороны, по ее словам, это чувствительный вопрос, потому что нужно смотреть, что государство, в которое переместился человек, ему дает.
#трохирекламы 🔎 Хотим напомнить, что на украинском рынке электронных сигарет появился новый канадский игрок с качественной продукцией — STLTH Vape — а значит, в бюджет страны будут платиться дополнительные налоговые поступления. Устройство STLTH — это альтернатива традиционным сигаретам для тех, кто заботится об экологии и ищет высококачественный испаритель для электронных сигарет. Рассказываем, чем может заинтересовать новое устройство и его преимущества над конкурентами.
По материалам:
Finance.ua
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