День финансов: новая услуга от Rozetka, дополнительные ограничения для коллекторов, дома для переселенцев — Finance.ua

День финансов: новая услуга от Rozetka, дополнительные ограничения для коллекторов, дома для переселенцев Сегодня 17:50

Пятница, 5 августа. Нацбанк разработал дополнительные требования по этичному поведению коллекторов, а Минсоцполитики раздумывает над целесообразностью выплат социальных пособий беженцам.

Новая услуга от Rozetka. Онлайн-ритейлер запустил Онлайн-ритейлер запустил сервис обмена б/у техники на любые товары из своего ассортимента, кроме табачных изделий, алкоголя и подарочных сертификатов. Можно обменять старые смартфоны, планшеты и смарт-часы. По правилам программы клиенту выдается сертификат номиналом, равный сумме оценочной стоимости старого гаджета.

Дополнительные запреты для коллекторов. НБУ разработал дополнительные НБУ разработал дополнительные требования по этичному поведению коллекторов . В частности, вводится запрет на получение согласия должника на обработку данных в списке его телефонных контактов и журнала звонков с целью урегулирования просроченной задолженности. Также уточнены нормы по личным встречам с должниками или другими лицами.

Будет ли дорожать доллар. Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен после резкого скачка в конце июля. По мнению экспертов, оснований для каких-то пертурбаций на валютном рынке пока нет и текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго.

Новая онлайн услуга для водителей. Главный сервисный центр МВД Украины Главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства». С помощью калькулятора можно узнать, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, и какие именно налоги и сборы уплачиваются в каждом конкретном случае.

Порой, попав в стрессовую ситуацию, мы теряемся и можем что-то сделать не так или вовсе забыть о каких-то обязательных вещах. ДТП — это, как правило, стресс для всех ее участников. В материале по ссылке рассказываем, что нужно делать, если случилась авария.

Программа сотрудничества с МВФ. Правительство Украины предлагает активизировать совместную работу по Правительство Украины предлагает активизировать совместную работу по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство работает над усилением экономической устойчивости государства, а также готовится к самому сложному отопительному сезону.

Напомним, что государственный долг — это совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами: юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и другими. В новом материале Finance.ua рассказывает, кому и сколько Украина должна деньги и грозит ли стране дефолт:

Кстати, The Economist прогнозирует, что только в этом году мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

Дома для переселенцев. Сегодня замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 16 регионах Украины будут строить Сегодня замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 16 регионах Украины будут строить многоквартирные дома для внутренне перемещенных лиц , стоимость одного квадратного метра в которых будет стоить около 700 долларов США. Строительство таких домов будет занимать всего пять-шесть месяцев.

Также 300 семей-победителей смогут получить льготный кредит на покупку жилья. Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал «Дія» или в региональных управлениях Госмолодежьжилья.

Соцвыплаты беженцам. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что ведомство рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что ведомство рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий людям , оставшимся в Украине, и выехавшим за границу. С другой стороны, по ее словам, это чувствительный вопрос, потому что нужно смотреть, что государство, в которое переместился человек, ему дает.

#трохирекламы 🔎 Хотим напомнить, что на украинском рынке электронных сигарет появился новый канадский игрок с качественной продукцией — STLTH Vape — а значит, в бюджет страны будут платиться дополнительные налоговые поступления. Устройство STLTH — это альтернатива традиционным сигаретам для тех, кто заботится об экологии и ищет высококачественный испаритель для электронных сигарет. Рассказываем, чем может заинтересовать новое устройство и его преимущества над конкурентами.

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