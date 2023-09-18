День финансов: НБУ смягчил валютные ограничения, бонусы в ІТ, детали пенсионной реформы — Finance.ua

День финансов: НБУ смягчил валютные ограничения, бонусы в ІТ, детали пенсионной реформы Сегодня 17:45

В понедельник, 18 сентября, мы исследовали, подорожают ли генераторы на зиму и что предлагают сейчас на рынке. Подробности в нашей новой статье:

Нацбанк смягчил валютные ограничения. Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 года Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 года смягчил ряд валютных ограничений. Национальный банк последовательно предпринимает шаги по увеличению нормативных возможностей финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты с целью нивелирования разницы между наличным и безналичным курсом. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий.

НБУ ожидает от 20 млрд грн в бюджет от повышения налога на прибыль банков до 38%.

Также стало известно, чего ожидает правительство от курса гривны к доллару в 2024 году.

Детали пенсионной реформы. 1 марта 2024 года 1 марта 2024 года произойдет индексация пенсий для граждан Украины, как это происходило в предыдущие годы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, раскрыв детали новой пенсионной реформы и отметив, как будет происходить индексация пенсий с марта 2024 года.

Две трети расходов — на зарплаты: в правительстве рассказали о расходах на ВСУ в 2024 году.

Новая система оплаты труда госслужащих. В Кабмине работают над В Кабмине работают над обновлением системы оплаты труда лиц, работающих на государственных должностях. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Новая система будет сосредоточена на классификации должностей. Также рассчитывают, что она заработает уже с 1 января 2024 года.

Денежное пособие будут предоставлять еще одной категории граждан. Украинские беженцы, которые возвращаются из-за рубежа, также смогут оформить государственное денежное пособие для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в эфире телемарафона 🧑‍🏫Украинские беженцы, которые возвращаются из-за рубежа, также смогут оформить государственное денежное пособие для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Госдолг Украины в 2024 году. Прогнозный объем госдолга Украины в 2024 году составит Прогнозный объем госдолга Украины в 2024 году составит более 8,18 триллиона гривен или 104,6% от валового внутреннего продукта.

Продажа военных облигаций частным лицам за рубежом. Украинское правительство ищет Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов. Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи военных облигаций частным лицам за рубежом.

Бонусы в ІТ. Денежные бонусы в дополнение к зарплате ІТДенежные бонусы в дополнение к зарплате получают всего 21% айтишников. Помимо денежных и неденежных бонусов, компании могут предлагать участие в прибыли, но чаще всего это опция для ключевых людей компании.

ПриватБанк запустил в Одессе мобильный проездной. С сегодняшнего дня одесситы могут покупать онлайн проездные билеты на городской транспорт. ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» С сегодняшнего дня одесситы могут покупать онлайн проездные билеты на городской транспорт. ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили продажу мобильных проездных билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.

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