Бонуси в ІТ: кому і скільки пропонують (інфографіка) — Finance.ua

Бонуси в ІТ: кому і скільки пропонують (інфографіка) Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Бонуси в ІТ: кому і скільки пропонують (інфографіка)

Грошові бонуси на додаток до зарплати отримують лише 21% айтівців. Крім грошових і негрошових бонусів, компанії можуть пропонувати участь у прибутку, але найчастіше це опція для ключових людей у компанії.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Грошові бонуси

21% айтівців отримують грошові бонуси. Найчастіше компанії платять своїм співробітникам річні бонуси — їх отримують 8% айтівців. 5% мають щомісячні бонуси, по 4% — щоквартальні бонуси та нерегулярні бонуси за гарні показники роботи.

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На другому році повномасштабної війни компанії стали рідше надавати грошові бонуси: рік тому їх отримували 28% людей. Передусім роботодавці скорочують нерегулярні грошові бонуси за досягнення певних результатів — рік тому їх отримували 9% айтівців, а тепер лише 4%. Регулярні бонуси компанії намагаються не чіпати — зараз їх отримують майже стільки ж фахівців, як і торік.

Інфографіка: Dou.ua

Грошові бонуси частіше використовують для заохочення нетехнічних фахівців: 29% з них отримують додаткові виплати до зарплати. Грошові бонуси є у половини фахівців з продажів і розвитку бізнесу; близько 40% спеціалістів з підтримки клієнтів і Customer Success, HR, рекрутингу, фінансів та обліку їх мають.

Також грошові бонуси отримують близько 40% керівників найвищого рівня — СEO, Director of Engineering, Delivery та Engineering Managers, близько половини Program Managers.

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Технічним фахівцям грошові бонуси пропонують помітно рідше. Серед розробників такі виплати є лише у 17%, серед QA — у 18%. РМ отримують їх дещо частіше — у 28% випадків. Бонуси частіше пропонують досвідченим фахівцям, які керують командами — їх отримують близько третини технічних фахівців рівня Tech Lead і вище.

Нерегулярні та регулярні бонуси

Бонуси, які виплачують регулярно (щомісяця, щоквартально або щороку), як правило, не дуже великі. Для більшості спеціалізацій загальна сума бонусів за рік не перевищує медіанну зарплату за місяць. Винятком є фахівці з продажів та розвитку бізнесу, HR та рекрутинг, РМ, у яких бонуси становлять суттєву частку доходів.

Медіанний розмір регулярних бонусів не зменшився порівняно з минулим роком, а для багатьох спеціалізацій навіть зріс. Можливо, бонуси частіше зберігають для досвідченіших і більш високооплачуваних фахівців, через що збільшується і медіанний розмір бонуса. Виняток становлять технічні фахівці C-level: їхній річний медіанний бонус впав з $15 000 торік до $7400 зараз.

Інфографіка: Dou.ua

Нерегулярні бонуси за гарні показники роботи теж невеликі, найчастіше в межах $200−300.

На відміну від регулярних бонусів, бонуси за хороші показники роботи стали давати рідше, а ще зменшили їхній розмір: торік вони становили $300−500 для більшості спеціалізацій.

Інфографіка: Dou.ua

Опціони, акції та участь у прибутках

Інший вид грошового заохочення співробітників, який використовують компанії, — опціони, акції або участь у прибутках. Такий вид бонусів менш поширений, ніж грошові бонуси: тільки 11% айтівців сказали, що їхні компанії пропонують такий вид заохочення.

Найчастіше їх надають тим, хто пропрацював у компанії певний час (48% всіх випадків). Інший варіант — якщо компанія чи команда досягають певних результатів (23%). У 29% випадків такі бонуси компанія пропонує всім співробітникам.

Опціонами, акціями та участю у прибутках найчастіше мотивують керівників. Близько 40% CEO, Director of Engineering або Engineering Manager отримують такий вид заохочення від компаній, а також понад 20% керівників команд, техлідів та архітекторів.

Здебільшого такі бонуси пропонують своїм співробітникам стартапи: їх мають 31% айтівців, які тут працюють. Технічним фахівцям стартапи пропонують опціони та акції частіше, ніж нетехнічним.

Найпоширеніші бонуси в ІТ

Якщо грошові бонуси та участь в прибутках компанії пропонують відносно невеликій кількості фахівців, то негрошові бонуси надають набагато частіше. 57% айтівців мають медстраховку від компанії, 56% — вивчення англійської, 49% — навчання за фахом. 40% фахівців отримують подарунки до свят, а 38% компанія пропонує допомогу з переїздом.

Як і у випадку з грошовими бонусами, великі компанії частіше надають своїм співробітникам негрошові заохочення, ніж маленькі компанії. Рідше за інші компанії мають схожі бонуси стартапи.

Інфографіка: Dou.ua

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