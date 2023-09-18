Дві третини видатків — на зарплати: в уряді розповіли про витрати на ЗСУ у 2024 році Сьогодні 16:13

Проект державного бюджету України на 2024 рік, який Кабінет міністрів після затвердження передав на розгляд Верховної Ради, передбачає видатки на національну безпеку і оборону у сумі 1,69 трильйони гривень або 21,6% валового внутрішнього продукту. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Найбільшою статтею видатків є грошове забезпечення та заробітна плата (з нарахуваннями), яка складає 1,07 трильйони гривень, або 63% від усіх видатків на оборону у 2024 році.

Ще 311 мільярдів передбачено на створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки, 61 мільярд — на пально-мастильні матеріали, речове та інші види забезпечення, а 30 мільярдів — на продукти харчування.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали у наступному році планують направити 1,2 мільярди гривень, а на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 8,44 мільярди.

Ще майже 63 мільярди гривень в проекті держбюджету проходять, як інші видатки на сектор безпеки та оборони.

УНІАН За матеріалами:

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