ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний — Finance.ua

ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний

Відсьогодні одесити можуть купувати онлайн проїзні квитки на міський транспорт.

ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» запустили продаж мобільних проїзних квитків через QR-код у комунальному транспорті Одеси.

Про це повідомила пресслужба банку.

Як придбати

Як повідомив Олексій Цимбалюк, керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку, придбати мобільний проїзний квиток на проїзд у міському транспорті Одеси через QR-код — швидко, просто і вигідно. При скануванні QR-коду у смартфоні з’являється можливість оплати як за разовий квиток, так і обрати та сплатити за проїзний.

В меню «Міський транспорт» в Приват24 у вкладці «Проїзні» відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного: можна обрати за видом транспорту та періодом користування. Такі квитки можна придбати на трамвай та/або тролейбус терміном на 7, 10, 15 або 90 діб.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, що у вересні 2021 року в Одесі стартував проект оплати за проїзд у комунальному транспорті через QR-код, а перший в Україні мобільний проїзний квиток на міський транспорт ПриватБанк запустив у Львові у 2017 році.

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