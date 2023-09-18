ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний — Finance.ua

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ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний

Особисті фінанси
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ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний
ПриватБанк запустив в Одесі мобільний проїзний
Відсьогодні одесити можуть купувати онлайн проїзні квитки на міський транспорт.
ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» запустили продаж мобільних проїзних квитків через QR-код у комунальному транспорті Одеси.
Про це повідомила пресслужба банку.

Як придбати

Як повідомив Олексій Цимбалюк, керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку, придбати мобільний проїзний квиток на проїзд у міському транспорті Одеси через QR-код — швидко, просто і вигідно. При скануванні QR-коду у смартфоні з’являється можливість оплати як за разовий квиток, так і обрати та сплатити за проїзний.
В меню «Міський транспорт» в Приват24 у вкладці «Проїзні» відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного: можна обрати за видом транспорту та періодом користування. Такі квитки можна придбати на трамвай та/або тролейбус терміном на 7, 10, 15 або 90 діб.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, що у вересні 2021 року в Одесі стартував проект оплати за проїзд у комунальному транспорті через QR-код, а перший в Україні мобільний проїзний квиток на міський транспорт ПриватБанк запустив у Львові у 2017 році.
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За матеріалами:
Finance.ua
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