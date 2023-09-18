Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном — Finance.ua

Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном Сьогодні 13:33 — Фондовий ринок

Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном, Фото: armyinform.com.ua

Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат.

Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про лобіювання міжнародної допомоги, реструктуризацію існуючих боргів, а також про початок дистанційного продажу військових облігацій приватним особам за кордоном.

«Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні дефіцити, то уряд не зможе фінансувати свої військові зусилля», — сказав Віталій Ваврищук, керівник відділу макроекономічних досліджень інвесткомпанії ICU.

Цього тижня ICU запускає програму за погодженням з урядом щодо віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

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Згідно з дослідженням ICU, економіка України цього року дещо стабілізувалася. Це спровокувало різке зростання цін на міжнародні облігації із червня. Проте, за даними дослідження ICU, економічна активність, швидше за все, наприкінці року буде приблизно на 25% нижчою за довоєнний рівень.

За даними MarketAxess, минулого тижня міжнародні облігації торгувалися за ціною близько 29 центів за долар.

Інший варіант, що розглядається, — отримання відсоткових доходів, які фінансові депозитарії на кшталт Euroclear отримали від заморожених російських активів на суму близько $280 млрд. Euroclear отримала $1,7 млрд відсотків у першому півріччі від $150 млрд російських активів, які потрапили під міжнародні санкції. Бельгійська компанія обговорює з чиновниками ЄС переведення частини грошей до України у вигляді податку на непередбачені доходи, що сплачується Європейською комісією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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