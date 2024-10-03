День финансов: налогообложение посылок из-за рубежа, повестки с QR-кодом, соцвыплаты безработным в Германии — Finance.ua

День финансов: налогообложение посылок из-за рубежа, повестки с QR-кодом, соцвыплаты безработным в Германии Сегодня 17:45

Четверг, 3 октября. В Украине вернулись к вопросу о налогообложении всех посылок из-за рубежа, а в Германии решили сократить социальные выплаты тем, кто отказывается работать.

Налогообложение посылок из-за рубежа. Норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства, Норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства, заявил нардеп Даниил Гетманцев. «Мы завершаем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — сказал нардеп.

В последнее время в Украине наблюдается значительный рост популярности онлайн-шопинга. Этот тренд особенно усилился во время пандемии. Оба вида шопинга имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей покупателя. Finance.ua проанализировал статистику относительно количества украинцев, которые покупают товары в Интернете по сравнению с теми, кто предпочитает традиционный оффлайн-шоппинг:

Секторы с наибольшими зарплатами. По По данным Минэкономики, во втором квартале средняя зарплата (до вычета налогов) выросла до 20 964 грн. На сайтах поиска работы средняя «чистая» зарплата в резюме составляет 20 503 грн, в вакансиях — 19 674 грн. Самые высокие зарплаты в сфере «Информация и телекоммуникации» — 49 831 грн. Самая низкая в сфере «Образование» — 13 862 гривны.

Со своей стороны в Государственной службе занятости сообщили , что на сегодняшний день дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, строительстве и здравоохранении.

Год фиксированного курса гривны. 3 октября прошлого года НБУ 3 октября прошлого года НБУ перешел в новый режим курсообразования — управляемую гибкость. За год гривна девальвировала против доллара на 11,4%. Чистая продажа валюты НБУ на поддержку курса составила 32,72 млрд долл. За последние 12 месяцев чистая покупка валюты населением составила 10,6 млрд долл.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что курс доллара в Украине в ближайшие дни до конца текущей недели в банках в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 41,40−41,90 грн/долл.

Система страхования военных рисков. НБУ и Минэкономики НБУ и Минэкономики представили проект закона «О системе страхования военных рисков». Он вводит общегосударственную систему страхования от военных рисков для инвесторов.

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Новые условия выплат соцпособия безработным в Германии. Правительство Германии Правительство Германии согласовало законопроект, которым вводятся более жесткие требования для получателей социального пособия. Так, если человек без веских причин отказывается от трудоустройства, пособие будет сокращено.

Кстати, согласно отчету Европейской комиссии, Германия — в первой пятерке экономик, где легче всего найти работу.

Повестки с QR-кодом. Минобороны Минобороны вводит новый формат повесток, теперь будут содержать QR-код. Новшество будет введено в ближайшее время и уже тестируется функциональность. QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение Резерв+ мгновенно проверить действительность документа.

Повышение минимальной заработной платы. Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила , что социальные стандарты в проекте бюджета на 2025 год остаются замороженными, поскольку их повышение требует значительного ресурса, который ограничен, в частности, повышение минимальной заработной платы на 100 грн — до 8100 грн, стоило бы для бюджета 2025 года 5,3 млрд грн.

В то же время президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по оборонному бюджету на 2025 год. В частности, правительству поручено предусмотреть на следующий год финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 26,3% ВВП.

Рост IT-отрасли. Исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук Исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук прогнозирует , что после победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18−20% в год.

По данным Djinni, в сентябре самый большой рост количества вакансий был в категориях QA (Manual и Automation), а также Data Analysis. В сентябре было 859 сообщений о найме. Это на 40 больше, чем в августе. Также эта цифра очень близка к нынешнему количеству.

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