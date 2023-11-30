День финансов: налоги для ФЛП, изменения в выплатах ВПЛ, новые требования к банкам — Finance.ua

День финансов: налоги для ФЛП, изменения в выплатах ВПЛ, новые требования к банкам Сегодня 17:50

Четверг, 30 ноября. Об изменениях для банков, предпринимателей и переселенцев.

Новые требования к банкам. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банковский сектор устойчив, поэтому регулятор возобновляет довоенные требования к банкам и Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банковский сектор устойчив, поэтому регулятор возобновляет довоенные требования к банкам и вводит новые . По ее словам, большинство послаблений, введенных для минимизации шоков полномасштабной войны, уже отменено.

Кстати, в мире поменялся перечень глобальных системно важных банков. Совет по финансовой стабильности исключил из него итальянский UniCredit.

Банковская система Украины включает как банки с государственным капиталом, так и частным. В истории современной Украины насчитывается три крупнейших банка, которые сначала были созданы частным капиталом, а затем национализированы и стали государственной собственностью. Каждый из этих банков имел свой особенный путь. В новой статье Finance.ua рассказывает, зачем их национализировали и как это повлияло на банковскую систему:

Налоги в 2024 году. В следующем году в Украине не планируется изменение налоговых ставок для малых и средних предпринимателей. Но в следующем году в два этапа повысят минимальную зарплату, поэтому В следующем году в Украине не планируется изменение налоговых ставок для малых и средних предпринимателей. Но в следующем году в два этапа повысят минимальную зарплату, поэтому изменится и минимальный размер единого социального взноса.

Изменения в выплатах ВПЛ. С февраля следующего года уменьшится количество внутриперемещенных лиц, получающих денежную помощь. Согласно изменениям в законодательстве, денежную помощь будут получать более 170 тысяч ВПЛ. Сейчас ее получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных более 4,9 млн человек. В Офисе омбудсмана С февраля следующего года уменьшится количество внутриперемещенных лиц, получающих денежную помощь. Согласно изменениям в законодательстве, денежную помощь будут получать более 170 тысяч ВПЛ. Сейчас ее получают 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных более 4,9 млн человек. В Офисе омбудсмана предлагают внести изменения в выплаты пособия.

Тарифы на «коммуналку» с 1 декабря. В правительстве уже давно говорят о пересмотре тарифов. Однако в декабре 2023 года тарифы не будут повышаться, а это значит, что мы будем платить по тем же расценкам, что и в ноябре. В правительстве уже давно говорят о пересмотре тарифов. Однако в декабре 2023 года тарифы не будут повышаться, а это значит, что мы будем платить по тем же расценкам, что и в ноябре. По ссылке рассказываем, какие тарифы сейчас действуют.

Куда релоцируется украинский бизнес. Как Как свидетельствуют данные Опендатабот, 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации с начала полномасштабного вторжения. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Одесскую область.

Англоязычная версия документов в «Дія». В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Чтобы В приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Чтобы получить англоязычную версию документов, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, нажать на три точки в правом нижнем углу документа «перевести на английский».

Также в «Дія» ответили на популярные вопросы на тему замены водительского удостоверения и его доставки.

Расчет криптовалютой. Представители компаний NovaPay, Rozetka и АТБ Представители компаний NovaPay, Rozetka и АТБ рассказали , что не рассматривают расчет криптовалютой. Для внедрения соответствующих технологий прежде всего не готово законодательство.

В Киеве подорожало жилье. По По данным сайта M2bomber, за последние 6 месяцев на вторичном рынке столичной недвижимости цены выросли более чем на 1700 грн. За год подорожание оказалось еще больше — более 2 100 грн.

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