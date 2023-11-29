День финансов: наиболее высокооплачиваемые должности, наиболее коррумпированные сектора экономики, 5% минерального потенциала мира — Finance.ua

День финансов: наиболее высокооплачиваемые должности, наиболее коррумпированные сектора экономики, 5% минерального потенциала мира Сегодня 17:50

В среду, 29 ноября, речь шла о следующем:

Наиболее высокооплачиваемые должности столицы. С начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в С начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. гривен.

Все работодатели должны предоставить списки военнообязанных в ТЦК СП. Кабинет министров Украины утвердил Кабинет министров Украины утвердил правила воинского учета, согласно которым до 1 декабря все работодатели должны подать в ТЦК списки военнообязанных, говорится в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Новый глава АМКУ рассказал, как будут проверять бизнес.

Вступление Украины в НАТО. Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (аГНП) на 2024 год — документ, определяющий критерии соответствия Украины членству в НАТО. Главная цель аГНП — подготовка Украины к членству в Североатлантическом Альянсе путем повышения обороноспособности как будущего союзника Альянса. Все изменения разработаны с учетом условий полномасштабного вторжения россии.

Микрокредиты. В НБУ назвали топ-10 финкомпаний, которые собирают с украинцев В НБУ назвали топ-10 финкомпаний, которые собирают с украинцев самые большие суммы. По итогам полугодия «Укр Кредит Финанс» занимало второе место с 1 млрд 159 млн грн, а лидером было ООО «Финод» с 2 млрд 115 млн грн выручки, которые специализируются на обмене валют.

Как изменяются ставки по депозитам и кредитам?

Также НБУ сообщил, как увеличились объемы активов поставщиков небанковских финуслуг в 3 квартале

Курс доллара по Украине до конца 2023 года. По мнению директора Департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, если НБУ и далее По мнению директора Департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, если НБУ и далее будет продолжать свою нынешнюю политику, тогда курс доллара на межбанке останется в пределах 36−36,5 грн/долл. Ослабление гривны он допускает только до уровня, который предшествовал «управляемой гибкости» курса — 36,8−36,9 грн/долл.

Ввоз гуманитарной помощи по привычной процедуре разрешили до 1 апреля 2024 года. Кабинет Министров Украины оставил до 1 апреля 2024 года Кабинет Министров Украины оставил до 1 апреля 2024 года возможность ввоза гумпомощи по обычным бумажным декларациям — в качестве альтернативы использованию электронных деклараций и Автоматизированной системы. Ранее Минсоцполитики разработало Порядок, который с 1 декабря 2023 года переводил регистрацию, ввоз и учет гумпомощи в цифровой режим.

Наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине. Во время и т. д. Но риски могут возникать и по другим направлениям». Во время выступления в парламенте новый глава АМКУ Павел Кириленко сделал акцент на борьбе с коррупцией. Он назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине: «Энергетика, процессы приватизации, портовая и строительная отрасли, крупные монополии, закупки, фармацевтический рынокНо риски могут возникать и по другим направлениям».

Нацбанк выпустил новую памятную монету «Українська мова». «С сегодняшнего дня памятная монета „Українська мова“ с нейзильбером «С сегодняшнего дня памятная монета „Українська мова“ с нейзильбером уже в обращении . У монеты номинал 5 гривен», — сказано в сообщении.

Кстати, хоть Украина и является крупнейшей страной Европы, в планетарном масштабе она малыш — всего 0,4% земной суши. В то же время в недрах Украина содержится 5% минерального потенциала мира. Об этом говорится в новой статье:

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