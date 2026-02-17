День финансов: Национальный кешбэк по-новому, усиление финмониторинга, золото теряет стоимость Сегодня 17:34

Во вторник, 17 февраля, мы узнавали, что улучшит условия бизнеса и как изменились выплаты «Национального кешбэка».

👜 Национальный кешбэк по-новому

Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на все. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5 до 15%. Подробности здесь

В то же время правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году. О каких суммах идет речь — читайте по ссылке.

📑 Состояние деловой активности

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) впервые с марта 2023 года имеет отрицательное значение — за месяц показатель ухудшился с 0,03 до -0,01. Значение индекса уменьшилось для всех групп предприятий, самым низким и отрицательным он для микробизнеса.

Кстати, количество физических лиц-предпринимателей в Украине приближается к 2,2 миллиона, и этот показатель растет.

😎 Усиление финмониторинга

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.

💶 Кто берет «кредиты 5−7-9%»

Больше всего кредитных средств на этой неделе было получено по следующим направлениям: кредитование в зоне высокого военного риска — 5 млрд грн; развитие перерабатывающей промышленности — 4,4 млрд грн; инвестиционные проекты — 2 млрд грн. Подробно читайте здесь

На нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором разбираем подробный прогноз курса доллара и евро на период с 16 по 22 февраля от финансового эксперта Алексея Козырева. Расскажем, почему формировать курс гривны будут не только действия Национального банка, но и решения США, Европы и ключевые глобальные события.

🏡 «Квартирная миграция»

Арендаторы жилья меняют свои преимущества, в зависимости от ситуации, и о «черных» списках квартир, которые постоянно обновляются из-за вражеских обстрелов или изменения расписаний по энергетике. Мнения экспертов читайте здесь.

Также стало известно, что информация о том, что в Украине якобы планируют передавать для внутренне перемещенных лиц квартиры, «в которых никто не живет годами», является манипуляцией.

👛 Золото теряет стоимость

Во вторник, 17 февраля, цены на золото перешли к снижению, потеряв примерно 1% стоимости. Давление на рынок усилилось из-за укрепления американской валюты и ограниченной активности инвесторов на фоне празднования Китайского Нового года в ключевых финансовых центрах Азии.

💻 Сколько зарабатывают разработчики игр

Игровая индустрия остается одним из крупнейших секторов развлекательной отрасли в мире. По обновленным прогнозам аналитиков Newzoo, объем индустрии достиг примерно 188,8 млрд долларов . Это больше, чем ВВП многих европейских стран.

👳‍♀️ Добровольцы в возрасте 60+ смогут заключить годичный контракт

Президент Украины подписал указ № 108/2026, который меняет порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах. Документ предусматривает возможность заключения контракта для добровольцев от 60 лет, уточняет условия присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки и закрепляет гарантии службы на избранной должности.

