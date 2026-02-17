День финансов: Национальный кешбэк по-новому, усиление финмониторинга, золото теряет стоимость
Во вторник, 17 февраля, мы узнавали, что улучшит условия бизнеса и как изменились выплаты «Национального кешбэка».
👜 Национальный кешбэк по-новому
Кабинет Министров обновляет условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действует единая ставка — 10% на все. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5 до 15%. Подробности здесь.
- В то же время правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году. О каких суммах идет речь — читайте по ссылке.
📑 Состояние деловой активности
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) впервые с марта 2023 года имеет отрицательное значение — за месяц показатель ухудшился с 0,03 до -0,01. Значение индекса уменьшилось для всех групп предприятий, самым низким и отрицательным он для микробизнеса.
😎 Усиление финмониторинга
Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.
💶 Кто берет «кредиты 5−7-9%»
Больше всего кредитных средств на этой неделе было получено по следующим направлениям: кредитование в зоне высокого военного риска — 5 млрд грн; развитие перерабатывающей промышленности — 4,4 млрд грн; инвестиционные проекты — 2 млрд грн. Подробно читайте здесь.
🏡 «Квартирная миграция»
Арендаторы жилья меняют свои преимущества, в зависимости от ситуации, и о «черных» списках квартир, которые постоянно обновляются из-за вражеских обстрелов или изменения расписаний по энергетике. Мнения экспертов читайте здесь.
- Также стало известно, что информация о том, что в Украине якобы планируют передавать для внутренне перемещенных лиц квартиры, «в которых никто не живет годами», является манипуляцией.
👛 Золото теряет стоимость
Во вторник, 17 февраля, цены на золото перешли к снижению, потеряв примерно 1% стоимости. Давление на рынок усилилось из-за укрепления американской валюты и ограниченной активности инвесторов на фоне празднования Китайского Нового года в ключевых финансовых центрах Азии.
💻 Сколько зарабатывают разработчики игр
Игровая индустрия остается одним из крупнейших секторов развлекательной отрасли в мире. По обновленным прогнозам аналитиков Newzoo, объем индустрии достиг примерно 188,8 млрд долларов. Это больше, чем ВВП многих европейских стран.
👳♀️ Добровольцы в возрасте 60+ смогут заключить годичный контракт
Президент Украины подписал указ № 108/2026, который меняет порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах. Документ предусматривает возможность заключения контракта для добровольцев от 60 лет, уточняет условия присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки и закрепляет гарантии службы на избранной должности.
