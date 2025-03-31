День финансов: на FinAwards 2025 определили банкира года и лучший депозит, изменения в электронной ВВК — Finance.ua
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День финансов: на FinAwards 2025 определили банкира года и лучший депозит, изменения в электронной ВВК

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В понедельник, 31 марта, подводим итоги FinAwards 2025 —церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере, состоявшейся 28 марта в Киеве.
«Банкир года» по версии FinAwards 2025. В этой номинации были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2024 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Золотую награду получил Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ.
Названы самый устойчивый банк Украины. Одна из основных номинаций — «Устойчивый банк», и победителем по этой номинации стал УкрСиббанк. Вторую строчку занял Райффайзен Банк. «Бронзу» получил Креди Агриколь Банк.
Какой банк признали лучшим для юрлиц. Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования стал ПУМБ.
Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования стал ПУМБ.
Где выгоднее оформить депозит. Победителем FinAwards 2025 в номинации «Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит «Доходный».
Лучший руководитель розничного бизнеса. В этой номинации приняли участие 10 руководителей розничного бизнеса, благодаря чьим идеям, решениям и управленческому опыту банк достиг хороших показателей за 2024 год в розничном бизнесе. Главная награда премии — в руках у заместителя Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрия Полищука.
Лучший руководитель маркетинга в банковской сфере. В номинации приняли участие 8 руководителей маркетинга банков, благодаря чьим идеям банки достигли хороших показателей в 2024 году. Золотую награду получила Ксения Сикорская, директор Департамента маркетинга ПУМБ.
Чего ждать от курса этой недели. Завершающей недели марта на валютном рынке Украины (ВРУ) ощущалось увеличение объемов торгов, соответственно в пределах 0,4−0,5% менялись и официальные курсы НБУ.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о недрах, и предупредил о последствиях. «Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — подчеркнул Трамп.
$400 млн очередного транша от МВФ. Украина получила около $400 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Что для украинцев изменит «электронная ВВК» с 1 апреля. С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Выводы о пригодности или непригодности будут оформляться только в цифровом формате.
Всего 3% предпринимателей положительно оценивают экономическую политику правительства. По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, уровень положительных оценок экономической политики правительства в феврале 2025 года достиг исторического минимума — всего 3% предпринимателей одобряют действия правительства. В то же время, более 20% бизнесов негативно оценивают его деятельность, а подавляющее большинство (66%) придерживается нейтральной позиции.
Finance.ua пообщался с главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иваном Усом и исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным.

Вызовы для украинской экономики

По материалам:
Finance.ua
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