День финансов: на FinAwards 2025 определили банкира года и лучший депозит, изменения в электронной ВВК — Finance.ua

День финансов: на FinAwards 2025 определили банкира года и лучший депозит, изменения в электронной ВВК Сегодня 17:35

В понедельник, 31 марта, подводим итоги FinAwards 2025 —церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере, состоявшейся 28 марта в Киеве.

«Банкир года» по версии FinAwards 2025. В этой номинации были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2024 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Золотую В этой номинации были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2024 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Золотую награду получил Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ.

Названы самый устойчивый банк Украины. Одна из основных номинаций — «Устойчивый банк», и победителем по этой номинации стал Одна из основных номинаций — «Устойчивый банк», и победителем по этой номинации стал УкрСиббанк . Вторую строчку занял Райффайзен Банк. «Бронзу» получил Креди Агриколь Банк.

Какой банк признали лучшим для юрлиц. Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования стал ПУМБ.

Среди 20 участников лидером в сфере услуг для юридических лиц по результатам голосования стал ПУМБ

Где выгоднее оформить депозит. Победителем FinAwards 2025 в номинации «Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит Победителем FinAwards 2025 в номинации «Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит «Доходный».

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Что для украинцев изменит «электронная ВВК» с 1 апреля. С 1 апреля в Украине заработает С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Выводы о пригодности или непригодности будут оформляться только в цифровом формате.

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