Лише 3% підприємців позитивно оцінюють економічну політику уряду, — дослідження Сьогодні 13:05

Лише 3% підприємців позитивно оцінюють економічну політику уряду, — дослідження

Лише 3% українських підприємців позитивно оцінюють економічну політику уряду. Водночас більшість займає нейтральну позицію.

Про це свідчать дані дослідження Інституту економічних досліджень (ІЕД), озвучені під час заходу «Діловий клімат в Україні у вразливі часи», організованого ІЕД та Офісом Liaison у Брюсселі.

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, рівень позитивних оцінок економічної політики уряду у лютому 2025 року сягнув історичного мінімуму — лише 3% підприємців схвалюють дії уряду. Водночас понад 20% бізнесів негативно оцінюють його діяльність, а переважна більшість (66%) дотримується нейтральної позиції.

Як показало дослідження, ще на початку повномасштабного вторгнення нейтральну позицію займали 40% підприємців, але за 3 роки війни цей показник зріс до 66%. Натомість негативні оцінки були особливо високими у 2024 році, коли частка незадоволених підприємців сягнула 30%, а сьогодні залишається на рівні вище 20%.

Проблеми бізнесів в Україні

Різні групи бізнесу стикаються зі спільними проблемами, але їхні пріоритети різняться. Наприклад, серед тих, хто позитивно оцінює економічну політику уряду, головною перешкодою є небезпека ведення діяльності (69%). Підприємства з нейтральними оцінками найчастіше зазначають нестачу персоналу (68%). Ті ж, хто негативно оцінює уряд, насамперед скаржаться на зростання цін (59%).

«Цей набір проблем є спільним для всіх, але їхня пріоритетність відрізняється залежно від ставлення до уряду», — зауважив Ангел.

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Дослідження також демонструє, що, хоча проблеми корупції та тиску з боку перевірчих і правоохоронних органів традиційно не є основними перешкодами для бізнесу, підприємства з негативною оцінкою уряду частіше відзначають ці фактори, а також брак обігових коштів і логістичні проблеми.

До того ж ці компанії частіше стикалися зі скороченням виробництва (37,8%) і падінням продажів (40,8%), а їхні прогнози щодо подальшого розвитку були менш оптимістичними, ніж у бізнесів з нейтральною чи позитивною оцінкою уряду.

Телеканал 24 За матеріалами:

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