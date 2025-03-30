Скільки кредитів отримав бізнес у лютому за держгарантіями на портфельній основі — Finance.ua
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Скільки кредитів отримав бізнес у лютому за держгарантіями на портфельній основі

Кредит&Депозит
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Скільки кредитів отримав бізнес у лютому за держгарантіями на портфельній основі
Скільки кредитів отримав бізнес у лютому за держгарантіями на портфельній основі, Фото: freepik
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 44 620 кредитів на загальну суму 142,7 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Скільки видано в лютому

У лютому підприємці отримали 791 кредит на близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.
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Станом на 1 березня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 734 кредити на 75,1 млрд гривень.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,6 млрд гривень. Це 63% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня під державні гарантії на портфельній основі, лідирують такі банки:
  • ПриватБанк — 14 656 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 59% від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 2 978 кредитів на 11,2 млрд грн (53% від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 918 кредитів на 10,3 млрд грн (66% від свого ліміту);
  • ПУМБ — 704 кредити на 7,4 млрд грн (71% від свого ліміту);
  • Укрексімбанк — 442 кредитів на 6,5 млрд грн (66% від свого ліміту).
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Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 594 кредитів на загальну суму 9,7 млрд грн, а також в таких регіонах:
  • у Дніпропетровській області — 1 765 кредитів на 5,9 млрд грн;
  • у Львівській — 1 836 кредитів на 5,6 млрд грн;
  • у Київській — 1 488 кредити на 5,1 млрд грн;
  • у Харківській — 777 кредитів на 4,7 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
  • сільське господарство — 4 351 кредит на загальну суму 26,8 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9 429 кредитів на 20,5 млрд грн;
  • переробна промисловість — 4 116 кредитів на 20 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність -1 238 кредитів на 2,7 млрд грн;
  • будівництво — 634 кредити на 1,8 млрд грн.
Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії — способу для компанії у скрутному становищі втриматись на плаву та не закритися.
Загалом 1 087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи від початку року. 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.
За матеріалами:
Finance.ua
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