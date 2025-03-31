Обрано найкращого керівника роздрібного бізнесу: FinAwards 2025 — Finance.ua

Обрано найкращого керівника роздрібного бізнесу: FinAwards 2025 Сьогодні 19:20 — Фондовий ринок

Обрано найкращого керівника роздрібного бізнесу: FinAwards 2025

На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, що відбулася 28 березня в Києві, обирали й найкращого керівника роздрібного бізнесу

В цій номінації взяли участь 10 керівників роздрібного бізнесу завдяки, чиїм ідеям, рішенням та управлінському досвіду банк досягнув гарних показників за 2024 рік у роздрібному бізнесі.

ТОП-3 лідерів цього року:

«бронзу» отримав заступник голови правління Ощадбанк Антон Тютюн .

«срібло» — у заступника Голови Правління Райффайзен Банку Себастіан а Рубай а.

головна нагорода премії — в руках у заступника Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитра Поліщука.

Серед досягнень Дмитра Поліщука на посаді керівника роздрібного бізнесу:

у 2024 році залучено 770 тисяч нових клієнтів, що в 1,6 раза більше ніж приріст у 2023 році;

загальний портфель активних карток виріс на +18% за рік, що на 10% вище за ринок. При цьому обсяг продажів кредитів виріс в +1,7 раза порівняно з 2023 — видали 49,5 млрд грн споживчих кредитів;

кількість унікальних активних користувачів мобільного банку зросла до 1,8 млн (90% активних клієнтів);

також за результатами дослідження компанії CBR — частка користувачів, хто оцінює мобільний застосунок ПУМБ на 9−10 сягає 80%. Це найвищий показник на ринку серед мобільних застосунків України.

Загалом найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):

1 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;

2 місце — Себастіан Рубай, заступник Голови Правління Райффайзен Банк;

3 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк

4 місце — Олег Клименко, член Правління АТ «ОТП БАНК», відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу;

5 місце — Інна Тютюн, членкиня правління, керівник блоків роздрібного бізнесу та ІТ Sense Bank.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

1 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;

2 місце — Себастіан Рубай, заступник Голови Правління Райффайзен Банк;

3 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк;

4 місце — Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро

5 місце — Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

1 місце — Володимир Малий, член Правління, Директор з розвитку бізнесу Ідея Банку

2 місце — Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку;

3 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;

4 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк;

5 місце — Інна Тютюн, членкиня правління, керівник блоків роздрібного бізнесу та ІТ Sense Bank.

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