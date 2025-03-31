Обрано найкращого керівника роздрібного бізнесу: FinAwards 2025 — Finance.ua

Обрано найкращого керівника роздрібного бізнесу: FinAwards 2025
На церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, що відбулася 28 березня в Києві, обирали й найкращого керівника роздрібного бізнесу.
В цій номінації взяли участь 10 керівників роздрібного бізнесу завдяки, чиїм ідеям, рішенням та управлінському досвіду банк досягнув гарних показників за 2024 рік у роздрібному бізнесі.
ТОП-3 лідерів цього року:
- «бронзу» отримав заступник голови правління Ощадбанк Антон Тютюн.
- «срібло» — у заступника Голови Правління Райффайзен Банку Себастіана Рубайа.
- головна нагорода премії — в руках у заступника Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитра Поліщука.
Серед досягнень Дмитра Поліщука на посаді керівника роздрібного бізнесу:
- у 2024 році залучено 770 тисяч нових клієнтів, що в 1,6 раза більше ніж приріст у 2023 році;
- загальний портфель активних карток виріс на +18% за рік, що на 10% вище за ринок. При цьому обсяг продажів кредитів виріс в +1,7 раза порівняно з 2023 — видали 49,5 млрд грн споживчих кредитів;
- кількість унікальних активних користувачів мобільного банку зросла до 1,8 млн (90% активних клієнтів);
- також за результатами дослідження компанії CBR — частка користувачів, хто оцінює мобільний застосунок ПУМБ на 9−10 сягає 80%. Це найвищий показник на ринку серед мобільних застосунків України.
Загалом найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
1 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;
2 місце — Себастіан Рубай, заступник Голови Правління Райффайзен Банк;
3 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк;
4 місце — Олег Клименко, член Правління АТ «ОТП БАНК», відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу;
5 місце — Інна Тютюн, членкиня правління, керівник блоків роздрібного бізнесу та ІТ Sense Bank.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;
2 місце — Себастіан Рубай, заступник Голови Правління Райффайзен Банк;
3 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк;
4 місце — Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро;
5 місце — Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Володимир Малий, член Правління, Директор з розвитку бізнесу Ідея Банку;
2 місце — Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку;
3 місце — Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;
4 місце — Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк;
5 місце — Інна Тютюн, членкиня правління, керівник блоків роздрібного бізнесу та ІТ Sense Bank.
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