Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025
28 березня 2025 року в Києві відбулася церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Визначили й переможця у номінації «Найкращий банк для юросіб».
Серед 20 учасників лідером у сфері послуг для юридичних осіб за результатами голосування став ПУМБ.
Трійка переможців у цій номінації:
«Бронзу» отримав АТ «Кредобанк».
«Срібло» — у ПриватБанку.
«Золото» — за ПУМБ.
Умови для юридичних осіб в ПУМБ:
- вартість відкриття рахунку — безкоштовно;
- абонплата чи пакетне обслуговування на місяць: 350 грн (для клієнтів, грошовий оборот яких від здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 200 млн грн);
- комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів відсутня;
- комісія за безготівкові платежі у грн за межі банку: — до 5 тис. грн — безкоштовно; — від 5 до 100 тис. грн — 2 грн; — від 100 тис. грн — 11 грн.
- комісія за видачу готівки з поточного рахунку: 1%. Комісія за зарахування готівки: 0,1% (мін 10 грн) каса, безкоштовно — термінал;
- можливість отримання овердрафту. Максимальна сума овердрафту: до 50% від чистих середньомісячних грошових надходжень в рамках Генерального кредитного ліміту, до 5 млн грн;
- для топменеджерів — преміальні пакети послуг, з можливістю безкоштовного користування всіма привілеями, які вже включені в пакет послуг: страховка, консьєрж сервіс, персональний менеджер, лаунж-зони в аеропортах світу з клубною картою Priority Pass та багато інших переваг від банку та платіжних систем Visa та Mastercard.
Загалом найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
1 місце — ПУМБ;
2 місце — OTP Bank;
3 місце — АТ «Тасомбанк»;
4 місце — ПриватБанк;
5 місце — Sense Bank.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — ПУМБ;
2 місце — ПриватБанк;
3 місце — OTP Bank;
4 місце — АТ Кредобанк;
5 місце — Sense Bank.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Alliance bank;
2 місце — ПриватБанк;
3 місце — ПУМБ;
4 місце — АТ «АСВІО БАНК»;
5 місце — АТ «Таскомбанк».
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