Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025 Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025

28 березня 2025 року в Києві відбулася церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Визначили й переможця у номінації «Найкращий банк для юросіб».

ПУМБ. Серед 20 учасників лідером у сфері послуг для юридичних осіб за результатами голосування став

Трійка переможців у цій номінації:

«Бронзу» отримав АТ «Кредобанк».

«Срібло» — у ПриватБанку.

«Золото» — за ПУМБ.

На фото: Керівниця медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду представнику банку

Умови для юридичних осіб в ПУМБ:

вартість відкриття рахунку — безкоштовно;

абонплата чи пакетне обслуговування на місяць: 350 грн (для клієнтів, грошовий оборот яких від здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 200 млн грн);

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів відсутня;

комісія за безготівкові платежі у грн за межі банку: — до 5 тис. грн — безкоштовно; — від 5 до 100 тис. грн — 2 грн; — від 100 тис. грн — 11 грн.

комісія за видачу готівки з поточного рахунку: 1%. Комісія за зарахування готівки: 0,1% (мін 10 грн) каса, безкоштовно — термінал;

можливість отримання овердрафту. Максимальна сума овердрафту: до 50% від чистих середньомісячних грошових надходжень в рамках Генерального кредитного ліміту, до 5 млн грн;

для топменеджерів — преміальні пакети послуг, з можливістю безкоштовного користування всіма привілеями, які вже включені в пакет послуг: страховка, консьєрж сервіс, персональний менеджер, лаунж-зони в аеропортах світу з клубною картою Priority Pass та багато інших переваг від банку та платіжних систем Visa та Mastercard.

Загалом найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):

1 місце — ПУМБ;

2 місце — OTP Bank;

3 місце — АТ «Тасомбанк»;

4 місце — ПриватБанк

5 місце — Sense Bank.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

1 місце — ПУМБ;

2 місце — ПриватБанк;

3 місце — OTP Bank;

4 місце — АТ Кредобанк

5 місце — Sense Bank.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

1 місце — Alliance bank;

2 місце — ПриватБанк;

3 місце — ПУМБ;

4 місце — АТ «АСВІО БАНК»;

5 місце — АТ «Таскомбанк».

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