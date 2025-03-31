Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025 — Finance.ua
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Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025

Фондовий ринок
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Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025
Який банк визнали найкращим для юросіб — результати FinAwards-2025
28 березня 2025 року в Києві відбулася церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Визначили й переможця у номінації «Найкращий банк для юросіб».
Серед 20 учасників лідером у сфері послуг для юридичних осіб за результатами голосування став ПУМБ.
Трійка переможців у цій номінації:
«Бронзу» отримав АТ «Кредобанк».
«Срібло» — у ПриватБанку.
«Золото» — за ПУМБ.
На фото: Керівниця медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду представнику банку
На фото: Керівниця медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду представнику банку
Умови для юридичних осіб в ПУМБ:
  • вартість відкриття рахунку — безкоштовно;
  • абонплата чи пакетне обслуговування на місяць: 350 грн (для клієнтів, грошовий оборот яких від здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності за минулий календарний рік не перевищує 200 млн грн);
  • комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів відсутня;
  • комісія за безготівкові платежі у грн за межі банку: — до 5 тис. грн — безкоштовно; — від 5 до 100 тис. грн — 2 грн; — від 100 тис. грн — 11 грн.
  • комісія за видачу готівки з поточного рахунку: 1%. Комісія за зарахування готівки: 0,1% (мін 10 грн) каса, безкоштовно — термінал;
  • можливість отримання овердрафту. Максимальна сума овердрафту: до 50% від чистих середньомісячних грошових надходжень в рамках Генерального кредитного ліміту, до 5 млн грн;
  • для топменеджерів — преміальні пакети послуг, з можливістю безкоштовного користування всіма привілеями, які вже включені в пакет послуг: страховка, консьєрж сервіс, персональний менеджер, лаунж-зони в аеропортах світу з клубною картою Priority Pass та багато інших переваг від банку та платіжних систем Visa та Mastercard.
Загалом найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
  • переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
1 місце — ПУМБ;
2 місце — OTP Bank;
3 місце — АТ «Тасомбанк»;
4 місце — ПриватБанк;
5 місце — Sense Bank.
  • переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — ПУМБ;
2 місце — ПриватБанк;
3 місце — OTP Bank;
4 місце — АТ Кредобанк;
5 місце — Sense Bank.
  • вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Alliance bank;
2 місце — ПриватБанк;
3 місце — ПУМБ;
4 місце — АТ «АСВІО БАНК»;
5 місце — АТ «Таскомбанк».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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