День финансов: меморандум по соглашению о недрах, производства за штрафы ТЦК, налоги за продажу авто — Finance.ua

День финансов: меморандум по соглашению о недрах, производства за штрафы ТЦК, налоги за продажу авто
В пятницу, 18 апреля, Президент ввел в действие решение СНБО по санкциям против 59 физических и 60 юридических лиц и подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.
Меморандум по соглашению о недрах. Украина и Соединенные Штаты Америки в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам. Об этом сообщила миниср экономики Украины Юлия Свириденко.
- Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине.
- А Трамп заявил, что сможет договориться с Китаем за три-четыре недели.
🎥 Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США на финальной стадии. По крайней мере, об этом заявляет американская сторона. Наша же сторона говорит о существенном прогрессе, но есть, по крайней мере, одна красная линия. Что известно об условиях соглашения и признает ли Украина помощь США долгом — узнаете в видео.
«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета. В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.
Производства за штрафы ТЦК. Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.
Поднятие налогов. Министр финансов Сергей Марченко возразил народным депутатам о наличии сейчас планов поднятия налогов или других планов по фискализации.
Налоги за продажу автомобиля в 2025 году. Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, граждане, решившие продать собственные авто, должны уплатить налоги.
Повышение зарплат в 2025 году. В Украине фиксируется стремительный рост заработных плат, и большинство руководителей предприятий ожидают дальнейшего повышения в течение 12 месяцев.
Штрафы для потребителей газа. В сфере газоснабжения нет фиксированных сумм штрафов за какое-либо нарушение бытовыми потребителями. Суммы очень вариативны и зависят от многих факторов.
Курсовые ожидания поменялись. Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.
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Монета в виде пасхального яйца. Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая имеет форму традиционной украинской писанки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.
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