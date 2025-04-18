День финансов: меморандум по соглашению о недрах, производства за штрафы ТЦК, налоги за продажу авто — Finance.ua

День финансов: меморандум по соглашению о недрах, производства за штрафы ТЦК, налоги за продажу авто Сегодня 17:38

В пятницу, 18 апреля, Президент ввел в действие решение СНБО по санкциям против 59 физических и 60 юридических лиц и подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.

Меморандум по соглашению о недрах. Украина и Соединенные Штаты Америки в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам. Об этом Украина и Соединенные Штаты Америки в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам. Об этом сообщила миниср экономики Украины Юлия Свириденко.

Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине.

А Трамп заявил, что сможет договориться с Китаем за три-четыре недели.

🎥 Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США на финальной стадии. По крайней мере, об этом заявляет американская сторона. Наша же сторона говорит о существенном прогрессе, но есть, по крайней мере, одна красная линия. Что известно об условиях соглашения и признает ли Украина помощь США долгом — узнаете в видео.

«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета. В Украине продолжается В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.

Производства за штрафы ТЦК. Более 17 тысяч Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

Поднятие налогов. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко возразил народным депутатам о наличии сейчас планов поднятия налогов или других планов по фискализации.

Налоги за продажу автомобиля в 2025 году. Как Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, граждане, решившие продать собственные авто, должны уплатить налоги.

Повышение зарплат в 2025 году. В Украине фиксируется В Украине фиксируется стремительный рост заработных плат, и большинство руководителей предприятий ожидают дальнейшего повышения в течение 12 месяцев.

Штрафы для потребителей газа. В сфере газоснабжения нет В сфере газоснабжения нет фиксированных сумм штрафов за какое-либо нарушение бытовыми потребителями. Суммы очень вариативны и зависят от многих факторов.

Курсовые ожидания поменялись. Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит.

НБУ рассчитывает на 25% прирост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса в 2025 г.

Монета в виде пасхального яйца. Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая имеет форму традиционной украинской писанки. Об этом Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая имеет форму традиционной украинской писанки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Памятная монета изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

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