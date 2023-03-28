День финансов: макропрогноз ICU, новый сервис Новой почты, обновление приложения monobank — Finance.ua

День финансов: макропрогноз ICU, новый сервис Новой почты, обновление приложения monobank Сегодня 17:50

Во вторник, 28 марта, инвесткомпания ICU обновила макропрогноз на 2023 год. Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% за счет улучшения ситуации в сфере безопасности и логистики.

Курс доллара по итогам года составит 40 грн/$. При этом банкир дала по итогам года составит 40 грн/$. При этом банкир дала прогноз на неделю до 2 апреля.

Приложение monobank обновили. Monobank Monobank обновил свое приложение. Среди новшеств — возможность переноса номера на lifecell и «Железная банка» с поддержкой «Дія.Підпис».

Новая почта запустила новый сервис. Как сообщила Новая почта, теперь покупатели могут Как сообщила Новая почта, теперь покупатели могут бесплатно вернуть продавцу не подошедший товар в течение 14 дней после получения посылки в Новой почте. Новый сервис называется «Легкий возврат».

Три этапа повышения минимальной зарплаты. В Верховной Раде зарегистрировали В Верховной Раде зарегистрировали законопроект , согласно которому в Украине планируют поэтапно поднять уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года, начиная с 1 апреля. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон о Государственном бюджете Украины.

Бизнес во время войны. За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения россии было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФЛП. Большинство новых бизнесов открываются в сфере розничной торговли, За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения россии было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФЛП. Большинство новых бизнесов открываются в сфере розничной торговли, свидетельствуют данные Опендатабот.

Также в Гоструде назвали сумму, которую бюджет теряет из-за незарегистрированных работников.

Денежное пособие от немецкого фонда. Украинцы, выехавшие за границу, могут Украинцы, выехавшие за границу, могут получать финансовое пособие, в частности в Польше. В том числе и от немецкого фонда, но рассчитывать на него смогут только некоторые категории граждан. Речь идет об украинцах, которые вынуждены были выехать в Польшу после 24 февраля 2022 года, уточняют в фонде «Спільно», который является официальным представителем UNICEF в Украине.

Обязательные резервы банков. Национальный банк Украины с 11 мая Национальный банк Украины с 11 мая приравнял нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах.

Сумма ущерба Ирпеня из-за вторжения россии. Ущерб Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года Ущерб Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и всё, до чего только могли дотянуться русские войска.

Кстати, мы разбирались, как списать или заморозить кредит за разрушенную недвижимость, в новой статье:

Памятные медали в честь городов-героев. Сегодня Национальный банк Украины Сегодня Национальный банк Украины ввел в обращение памятные медали в честь городов-героев: Николаева, Волновахи, Ахтырки и Чернигова. Они знаменуют подвиг, массовый героизм и стойкость граждан, проявленные при защите этих городов от вооруженной агрессии россии против Украины.

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