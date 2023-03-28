Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв — Finance.ua
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Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв

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Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Національний банк України увів в обіг пам’ятні медалі на честь міст-героїв: Миколаєва, Волновахи, Охтирки і Чернігова. Всі пам’ятні медалі випущені тиражем 100 тис. штук.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
«З 31 березня вони будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині Національного банку і у відділеннях банків-дистриб’юторів у місті Києві та Київській області», — сказано в повідомленні.
Пам’ятні медалі присвячені відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту цих міст від збройної агресії росії проти України.
На аверсах і реверсах медалей, крім Державного Герба України, розміщені символи міст, а також рядки та символи з творів Ліни Костенко та Івана Багряного.
Художник пам’ятних медалей, присвячених Миколаєву і Чернігову — Наталія Фандікова, а медалей, присвячених Охтирці та Волновасі — Марина Куц.
Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Волноваха, Охтирка, Чернігів і Миколаїв: Нацбанк увів в обіг пам'ятні медалі на честь міст-героїв
Зображення: НБУ

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За матеріалами:
Finance.ua
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