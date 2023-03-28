Курс долара до 2 квітня: банкір дала прогноз на тиждень — Finance.ua

Курс долара до 2 квітня: банкір дала прогноз на тиждень Сьогодні 12:00 — Валюта

Курс долара в Україні поточного тижня (з 27 березня до 2 квітня) коливатиметься у діапазоні 38-38,8 грн/дол.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, зазначивши, що в зазначений період можливе невелике посилення волатильності на готівковому ринку, враховуючи перехідний період, пов’язаний з кінцем місяця і виплатами населенню зарплат.

Експерт вважає, що через знижений попит на валюту і значну популярність серед українців купівлі валюти з розміщенням на тримісячних депозитах навряд чи можна прогнозувати більш-менш істотне зростання курсу.

«Тому цього тижня я очікую невеликого посилення волатильності на готівковому ринку. Курс долара, на мою думку, коливатиметься у діапазоні 38-38,8 гривні за долар», — зазначила банкір.

Нагадаємо, в банківських обмінниках Києва курс гривні до долара 27 березня зміцнився на 5 копійок — до 38,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і залишився на рівні 41,50 грн/євро.

А курс готівкового долара в «ПриватБанку» подешевшав на 10 копійок — до 38,25 грн за долар. Курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок — до 41,05 грн/євро.

Телеканал 24 За матеріалами:

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