Передумов для «просідання» гривні наразі немає, – Комітет з питань фінансів — Finance.ua
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Передумов для «просідання» гривні наразі немає, – Комітет з питань фінансів

Валюта
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Передумов для «просідання» гривні наразі немає, – Комітет з питань фінансів
Передумов для «просідання» гривні наразі немає, – Комітет з питань фінансів
На сьогодні немає жодних передумов для «просідання» гривні.
Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.
За його словами, українська валюта буде надалі триматися на позначці 39-40 гривень за долар.
Нардеп зазначив, що зміцнення курсу гривні насамперед зумовлене зменшенням імпорту та надходженням в Україну фінансової допомоги від закордонних партнерів.
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Також він повідомив, що золотовалютні резерви України навіть більші, ніж були на початок повномасштабної війни. Вони складають майже 29 млрд доларів.
Водночас Устенко нагадав, що цьогорічний дефіцит державного бюджету України складає 38 млрд доларів.
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«Усе, що заробляє країна, іде на підтримку нашої армії, захист нашої території та нашої незалежності. Інші статті витрат покриваються завдяки допомозі міжнародних партнерів. Для покриття дефіциту бюджету 18 млрд надає Євросоюз, 10 млрд — США, приблизно 5 млрд ми отримуватимемо від МВФ, а решту коштів ми будемо шукати в інших держав-донорів, як і минулого року», — зазначив парламентарій.
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Він наголосив, що для України дуже важливо отримати відтермінування виплат за наданими кредитами до 2027 року.
«До того часу точно буде перемога, буде відновлення й частково ці кошти перекриватимуся репараціями від країни-агресора за вторгнення та зруйновану нашу економіку», — підсумував народний депутат.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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