В Україні скасують фіксований курс долара — Finance.ua
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В Україні скасують фіксований курс долара

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У Нацбанку прив’язали скасування фіксованого курсу не до конкретного часу, а до макроекономічних показників. Утримувати долар на рівні 36,56 грн у регуляторі мають намір доти, доки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.
Сама ж фіксація курсу гривні позитивно вплинула на економіку України під час війни, розповів голова Нацбанку Андрій Пишний, передає NV.
За його словами, без цього «торішня інфляція становила б близько 34% замість 26,6%».
«Процес [скасування фіксованого курсу] визначатиметься не часовими межами, а наявністю необхідних макроекономічних умов. До їхньої появи офіційний курс залишатиметься фіксованим», — пояснив Пишний, зазначивши, що такими умовами є:
  • зменшення ролі Нацбанку у балансуванні ринку;
  • повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань.
Найнижчий курс з літа
У лютому готівковий курс гривні по долару помітно зміцнився. Зокрема, середньозважений курс операцій продажу готівкової валюти склав 39,89 грн/долар, а на кінець місяця — 38,94 грн/долар. Це найнижчий курс із серпня та 21 липня 2022 року відповідно.
За матеріалами:
НВ
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