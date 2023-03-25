В Україні скасують фіксований курс долара — Finance.ua

В Україні скасують фіксований курс долара Вчора 12:22 — Валюта

У Нацбанку прив’язали скасування фіксованого курсу не до конкретного часу, а до макроекономічних показників. Утримувати долар на рівні 36,56 грн у регуляторі мають намір доти, доки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

Сама ж фіксація курсу гривні позитивно вплинула на економіку України під час війни, розповів голова Нацбанку Андрій Пишний, передає NV

За його словами, без цього «торішня інфляція становила б близько 34% замість 26,6%».

«Процес [скасування фіксованого курсу] визначатиметься не часовими межами, а наявністю необхідних макроекономічних умов. До їхньої появи офіційний курс залишатиметься фіксованим», — пояснив Пишний, зазначивши, що такими умовами є:

зменшення ролі Нацбанку у балансуванні ринку;

повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань.

Найнижчий курс з літа

У лютому готівковий курс гривні по долару помітно зміцнився. Зокрема, середньозважений курс операцій продажу готівкової валюти склав 39,89 грн/долар, а на кінець місяця — 38,94 грн/долар. Це найнижчий курс із серпня та 21 липня 2022 року відповідно.

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