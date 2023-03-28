Курс гривні, інфляція, резерви. ICU оновила макропрогноз на 2023 рік — Finance.ua

Курс гривні, інфляція, резерви. ICU оновила макропрогноз на 2023 рік
Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.
Про це йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.
«Українська економіка стабілізувалася, і якщо не відбудеться подальшої ескалації війни, то ми очікуємо загалом достатньо передбачуваного розвитку подій до кінця року», — сказано в повідомленні.
Прогнози ICU
- ВВП. Реальний ВВП залишатиметься на близькому до торішнього рівні після падіння на 29%. В ICU очікують на ледь помітне економічне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики.
- Інфляція. Споживча інфляція різко уповільниться цього року через слабкий приватний попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс.
- Облікова ставка. Нижча інфляція в поєднанні зі зниженням тиску на валютному ринку спонукала НБУ відмовитися від жорсткої риторики в частині монетарної політики, і ICU очікує, що облікову ставку вперше буде знижено у квітні або червні.
- У частині зовнішнього сектору ключовим ризиком буде зростання дефіциту торгівлі товарами та продовження відпливу приватного капіталу з України. Проте, як і минулого року, ці ризики будуть нівелюватися кредитами та грантами від міжнародних партнерів України.
- Резерви. Така допомога залишатиметься критично важливою для забезпечення стабільності валютного ринку й фінансування величезного дефіциту державного бюджету та допоможе НБУ втримати резерви на рівні понад $30 млрд.
- Курс гривні. НБУ матиме змогу утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів, проте може незначно послабити його наприкінці року, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки. Рішення про можливу зміну курсу переважно залежатиме від очікувань з приводу розміру міжнародної допомоги на 2024 рік. Зазначається, що курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.
- Дефіцит бюджету. Імовірно, залишиться на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування буде єдиним джерелом для його покриття.
«Україна близька до старту нової програми співпраці із МВФ. Це означає не лише наявність вимог до фіскальної, монетарної, енергетичної політики, але й певну додаткову гнучкість у частині фінансування бюджету в разі появи непередбачуваних обставин», — сказано в повідомленні компанії.
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