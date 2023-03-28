Курс гривні, інфляція, резерви. ICU оновила макропрогноз на 2023 рік — Finance.ua

Курс гривні, інфляція, резерви. ICU оновила макропрогноз на 2023 рік Сьогодні 16:02 — Валюта

Курс гривні, інфляція, резерви. ICU оновила макропрогноз на 2023 рік

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

Про це йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

«Українська економіка стабілізувалася, і якщо не відбудеться подальшої ескалації війни, то ми очікуємо загалом достатньо передбачуваного розвитку подій до кінця року», — сказано в повідомленні.

Прогнози ICU

ВВП. Реальний ВВП залишатиметься на близькому до торішнього рівні після падіння на 29%. В ICU очікують на ледь помітне економічне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики.

Інфляція. Споживча інфляція різко уповільниться цього року через слабкий приватний попит, стабільні тарифи та фіксований обмінний курс.

Облікова ставка. Нижча інфляція в поєднанні зі зниженням тиску на валютному ринку спонукала НБУ відмовитися від жорсткої риторики в частині монетарної політики, і ICU очікує, що облікову ставку вперше буде знижено у квітні або червні.

У частині зовнішнього сектору ключовим ризиком буде зростання дефіциту торгівлі товарами та продовження відпливу приватного капіталу з України. Проте, як і минулого року, ці ризики будуть нівелюватися кредитами та грантами від міжнародних партнерів України.

Резерви. Така допомога залишатиметься критично важливою для забезпечення стабільності валютного ринку й фінансування величезного дефіциту державного бюджету та допоможе НБУ втримати резерви на рівні понад $30 млрд.

Курс гривні. НБУ матиме змогу утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів, проте може незначно послабити його наприкінці року, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки. Рішення про можливу зміну курсу переважно залежатиме від очікувань з приводу розміру міжнародної допомоги на 2024 рік. Зазначається, що курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

Дефіцит бюджету. Імовірно, залишиться на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування буде єдиним джерелом для його покриття.

Інфографіка: ICU

«Україна близька до старту нової програми співпраці із МВФ. Це означає не лише наявність вимог до фіскальної, монетарної, енергетичної політики, але й певну додаткову гнучкість у частині фінансування бюджету в разі появи непередбачуваних обставин», — сказано в повідомленні компанії.

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