Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії — Finance.ua

Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії
Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млрд доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
«На травень 2022 року сума збитків від російського вторгнення в місто становила майже 1 млрд доларів. Місто дуже пошкоджене. В цифрах це кожна школа та садок. Повністю знищені два садки, 3-я школа, центральний стадіон. Але найболючіші питання — багатоповерхівки», — уточнив мер.
За його словами, загалом пошкоджено 530 будинків. Із них 130 підлягають капремонту, 39 будинків пішло на демонтаж. Половина демонтована, інша — в планах. Окрім того, знищено півтори тисячі приватних будинків, ще стільки ж пошкоджено.
«Нам потрібні кошти для нового будівництва, люди мають отримати те житло, яке росіяни зруйнували. Також до кінця літа маємо засклити всі пошкоджені вікна. Торік на 70% засклили багатоповерхові будинки. Чекаємо фінансування від області і продовжимо цей процес далі», — сказав мер.
Читайте також
Нагадаємо, рік тому, 28 березня 2022 року, Збройні сили України звільнили Ірпінь з-під російської окупації. Вона тривала трохи більше місяця. Вже за 2 дні — 30 березня російські війська відступили із Київщини, Сумщини та Чернігівщини через великі втрати. Це була перша велика перемога української армії у війні проти росії.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною