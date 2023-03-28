Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії — Finance.ua
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Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії

Казна та Політика
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Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії
Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії
Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млрд доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.
«На травень 2022 року сума збитків від російського вторгнення в місто становила майже 1 млрд доларів. Місто дуже пошкоджене. В цифрах це кожна школа та садок. Повністю знищені два садки, 3-я школа, центральний стадіон. Але найболючіші питання — багатоповерхівки», — уточнив мер.
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За його словами, загалом пошкоджено 530 будинків. Із них 130 підлягають капремонту, 39 будинків пішло на демонтаж. Половина демонтована, інша — в планах. Окрім того, знищено півтори тисячі приватних будинків, ще стільки ж пошкоджено.
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«Нам потрібні кошти для нового будівництва, люди мають отримати те житло, яке росіяни зруйнували. Також до кінця літа маємо засклити всі пошкоджені вікна. Торік на 70% засклили багатоповерхові будинки. Чекаємо фінансування від області і продовжимо цей процес далі», — сказав мер.
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Нагадаємо, рік тому, 28 березня 2022 року, Збройні сили України звільнили Ірпінь з-під російської окупації. Вона тривала трохи більше місяця. Вже за 2 дні — 30 березня російські війська відступили із Київщини, Сумщини та Чернігівщини через великі втрати. Це була перша велика перемога української армії у війні проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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