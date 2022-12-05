рф завдала Харкову збитки на близько $9 млрд — Finance.ua
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рф завдала Харкову збитки на близько $9 млрд

Казна та Політика
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рф завдала Харкову збитки на близько $9 млрд
рф завдала Харкову збитки на близько $9 млрд
За приблизною оцінкою, внаслідок обстрілів Харкова росіяни завдали збитків місту на $9 млрд.
Про це під час пресконференції повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Близько 300 будинків, які ми не зможемо відновити — порушення конструктивів. Це на Північній Салтівці. Те, що можливо було зараз зробити, ми робимо, ми відновлюємо житлові будинки. Підключили усі будівельні організації. Це робиться за кошти міського бюджету. На кожен будинок повинен бути проєкт. Він розробляється — ми ремонтуємо будинок», — зазначив Ігор Терехов.
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За словами міського голови, загалом відновленню не підлягають близько 500 багатоквартирних будинків. Окрім того, зруйновано або тією чи іншою мірою пошкоджено 109 шкіл і 110 дитсадків, будівлі 53 медичних установ, котельні, водогони та міський транспорт.
Мер Харкова інформував, що збитки, завдані російським агресором, дуже значні та назвати їх у фінансовому еквіваленті неможливо.
«Можна казати, що на сьогодні це десь 9 мільярдів. Але це дуже приблизна цифра. Бо є те, що зараз неможливо оцінити», — зазначив він.
За матеріалами:
Espreso.tv
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