Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи — Finance.ua

Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи Сьогодні 15:02 — Фондовий ринок

Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи

Національний банк України з 11 травня прирівняв нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

Про це вперше НБУ заявив ще 16 березня, але тільки 24 березня ухвалив відповідне рішення № 115-рш, яке набуде чинності 10 травня.

Норматив ОР за строковими коштами і депозитами фізичних осіб із початковим строком погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті — 30%.

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Лише норматив ОР за депозитами населення зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в національній валюті становитиме 0%, а в іноземній — 10%.

За аналогією до вимог щодо коштів фізичних осіб на поточних рахунках механізм покриття бенчмарк-ОВДП не розповсюджуватиметься на ту частину ОР, сформовану за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців, що відповідає 10% від обсягу резервної бази.

НБУ підвищив норматив, щоб змусити банки підвищити ставки за строковими депозитами населення у гривні.

За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд грн.

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Нагадаємо, що у січні-березні 2023 року НБУ підвищив нормативи ОР за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 20 в.п., а юридичних осіб — на 10 в.п.

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