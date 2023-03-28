Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи

Фондовий ринок
168
Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи
Обов'язкові резерви банків зростуть на 17 млрд грн через нові нормативи
Національний банк України з 11 травня прирівняв нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.
Про це вперше НБУ заявив ще 16 березня, але тільки 24 березня ухвалив відповідне рішення № 115-рш, яке набуде чинності 10 травня.
Норматив ОР за строковими коштами і депозитами фізичних осіб із початковим строком погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті — 30%.
Читайте також
Лише норматив ОР за депозитами населення зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в національній валюті становитиме 0%, а в іноземній — 10%.
За аналогією до вимог щодо коштів фізичних осіб на поточних рахунках механізм покриття бенчмарк-ОВДП не розповсюджуватиметься на ту частину ОР, сформовану за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців, що відповідає 10% від обсягу резервної бази.
Місце для вашої реклами
НБУ підвищив норматив, щоб змусити банки підвищити ставки за строковими депозитами населення у гривні.
За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд грн.
Читайте також
Нагадаємо, що у січні-березні 2023 року НБУ підвищив нормативи ОР за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 20 в.п., а юридичних осіб — на 10 в.п.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.