В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни — Finance.ua

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В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни

Особисті фінанси
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В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни
В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни
Попри повномасштабну війну, українці продовжують активно розвивати малий бізнес. За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі, свідчать дані Опендатабот.
Після початку великої війни деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою Дії лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.
Вже у квітні їх кількість зросла удесятеро — до 12,6 тисяч справ. Відтоді кількість нових ФОП збільшувалася, сягнувши піку у вересні — 20,1 тисяч.
Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов’язаного з блекаутами та масовими обстрілами росією цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.
Найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни — 29 тисяч. На Львівщині в з’явилось 16,8 тисяч ФОПів, замикає трійку Дніпропетровщина — там зареєстрували 15,9 тисяч нових бізнесів.
В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни
Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», а категорії «Надання інформаційних послуг» та «Надання інших індивідуальних послуг» обіймали третю та четверту позиції.
В яких сферах українці наважуються будувати бізнес під час війни
Рік великої війни змінив ситуацію — до топу увірвалися ФОПи, пов’язані з торгівлею. Нові ФОПи-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно
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За матеріалами:
Finance.ua
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