Українські біженці отримають грошову допомогу від німецького фонду: умови — Finance.ua
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Українські біженці отримають грошову допомогу від німецького фонду: умови

Особисті фінанси
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Українські біженці отримають грошову допомогу від німецького фонду: умови
Українські біженці отримають грошову допомогу від німецького фонду: умови
Українці, котрі виїхали за кордон, мають змогу отримувати фінансову допомогу, зокрема в Польщі. В тому числі й від німецького фонду, але розраховувати на неї зможуть лише певні категорії громадян.
Йдеться про українців, які змушені були виїхати до Польщі після 24 лютого 2022 року, уточнюють в фонді «Спільно», який є офіційним представником UNICEF в Україні. Згідно з інформацією благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe, виплати поновлять з березня 2023 року. На них можуть розраховувати люди, які отримали тимчасовий захист чи статус біженця у Польщі.
Для отримання допомоги є дві важливі умови:
  • не отримувати раніше грошову допомогу від інших міжнародних організацій (наприклад, ООН, Червоний Хрест), виплати від польського уряду не є перешкодою;
  • відноситися до вразливих категорій — сім’ї, які не мають доступу до регулярного доходу, достатнього для покриття мінімального рівня життя.
Розмір виплат становить 710 злотих щомісяця протягом трьох місяців для голови родини (приблизно у сумі 18 тис. грн). Інші члени сім’ї отримають по 610 злотих на місяць (загалом по 15,4 тис. грн).
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Як отримати допомогу? Для отримання фінансової підтримки від німецького фонду необхідно зареєструватися на подачу документів та у призначений час прийти центр реєстрації DKH.
Центри перевірки заявок відкрилися у 13 містах Польщі: Вроцлав; Каліш; Кошалін; Люблін; Сувалки; Піш; Цешин; Дзялдово; Мронгово; Нідзіця; Свідниця; Валбжих; Венгрув.
На розгляд заявки надається місяць. Враховуються критерії вразливості: вік, інвалідність, стан здоров’я, вагітність та можливості домогосподарства. Результат розгляду заявкуи — надання допомоги чи відмова — надійде у SMS-повідомленні.
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За матеріалами:
Фокус
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