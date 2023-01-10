День финансов: курс доллара на 2023 год, новая схема электроснабжения в столице, право на сотрудничество ЕС и НАТО — Finance.ua

День финансов: курс доллара на 2023 год, новая схема электроснабжения в столице, право на сотрудничество ЕС и НАТО
Во вторник, 10 января, о курсе гривны, ставках на депозиты и помощи Украине.
Курс доллара на 2023 год. В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством. Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне 41 грн за доллар США в течение этого года.
- Кстати, курс доллара по отношению к гривне на наличном валютном рынке Украины в 2022 году повысился на 47,7%. В то же время с октября по декабрь нацвалюта США снижалась в стоимости после непрерывного подорожания с начала войны.
Ставки на депозиты. Банкиры говорят, что депозитные ставки ниже, чем ожидают клиенты, но есть несколько факторов, которые учитывают банки, когда определяют ставки по своим депозитным программам. Так, на рынок депозитов в начале 2023 года будут влиять прежде всего война и уровень доходов населения. Затем инфляция и уровень учетной ставки НБУ.
Сколько нужно денег, чтобы жить «нормально»? Такой опрос провел Киевский международный институт социологии. Так, согласно результатам исследования, оценка суммы, нужной украинской семье (в расчете на 1 человека в месяц), чтобы жить «нормально», в 2022 году сократилась примерно вдвое — с $630 до $340. Так, сегодня рядовому украинцу хватило бы 14 231 грн в месяц. В ноябре 2021 называли цифру 16 372 грн (в среднем).
- Добавим, что, согласно данным Work.ua, средняя зарплата по Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн.
Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО. Сегодня ЕС и НАТО подписали свою третью совместную декларацию о сотрудничестве. В документе содержится обязательство по поддержке Украины. Это уже третья декларация ЕС и НАТО — первые две были в 2016 и 2018 годах. Одна из важных вещей в этом документе заключается в том, что там впервые упоминается и россия, и Китай.
50 млрд евро помощи Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения Евросоюз и его государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также заявил, что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.
Новая схема электроснабжения столицы. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы, если система не работает, все получили электричество, тепло и воду.
- Гендиректор Yasno Сергей Коваленко также пояснил, что в Киеве были аварийные ограничения, и в некоторых районах выходили за графики отключений из-за снижения температуры, что повлекло за собой рост потребления и аварии.
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