День финансов: курс доллара на 2023 год, новая схема электроснабжения в столице, право на сотрудничество ЕС и НАТО — Finance.ua

День финансов: курс доллара на 2023 год, новая схема электроснабжения в столице, право на сотрудничество ЕС и НАТО Сегодня 17:50

Во вторник, 10 января, о курсе гривны, ставках на депозиты и помощи Украине.

Курс доллара на 2023 год. В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством. Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством. Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне 41 грн за доллар США в течение этого года.

Кстати, курс доллара по отношению к гривне на наличном валютном рынке Украины в 2022 году повысился на 47,7%. В то же время с октября по декабрь нацвалюта США снижалась в стоимости после непрерывного подорожания с начала войны.

Ставки на депозиты. Банкиры говорят, что депозитные ставки ниже, чем ожидают клиенты, но Банкиры говорят, что депозитные ставки ниже, чем ожидают клиенты, но есть несколько факторов , которые учитывают банки, когда определяют ставки по своим депозитным программам. Так, на рынок депозитов в начале 2023 года будут влиять прежде всего война и уровень доходов населения. Затем инфляция и уровень учетной ставки НБУ.

Сколько нужно денег, чтобы жить «нормально»? Такой опрос провел Киевский международный институт социологии. Так, согласно результатам исследования, оценка суммы, нужной украинской семье (в расчете на 1 человека в месяц), чтобы жить «нормально», в 2022 году сократилась примерно вдвое — с $630 до $340. Так, сегодня рядовому украинцу хватило бы 14 231 грн в месяц. В ноябре 2021 называли цифру 16 372 грн (в среднем).

Добавим, что, согласно данным Work.ua, средняя зарплата по Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн.

Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО. Сегодня ЕС и НАТО подписали свою третью совместную Сегодня ЕС и НАТО подписали свою третью совместную декларацию о сотрудничестве . В документе содержится обязательство по поддержке Украины. Это уже третья декларация ЕС и НАТО — первые две были в 2016 и 2018 годах. Одна из важных вещей в этом документе заключается в том, что там впервые упоминается и россия, и Китай.

50 млрд евро помощи Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения Евросоюз и его государства-члены выделили Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения Евросоюз и его государства-члены выделили 50 млрд евро помощи Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также заявил, что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.

Новая схема электроснабжения столицы. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городе Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы, если система не работает, все получили электричество, тепло и воду.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко также пояснил, что в Киеве были аварийные ограничения, и в некоторых районах выходили за графики отключений из-за снижения температуры, что повлекло за собой рост потребления и аварии.

После обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины отсутствие отопления, хоть и временное, — не призрачная возможность, а реальность, в которой приходится жить. Finance.ua подготовил несколько простых, но действенных советов, которые могут помочь согреться в квартире без отопления:

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