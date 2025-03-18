День финансов: курс доллара и доходность ОВГЗ, введение цифровой гривны, дизайн монет 1 и 2 гривны — Finance.ua
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День финансов: курс доллара и доходность ОВГЗ, введение цифровой гривны, дизайн монет 1 и 2 гривны

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Вторник, 18 марта. Какие компании лидируют в уплате налогов, и что будет с курсом и доходностью ОВГЗ.
Какие компании лидируют в уплате налогов. За январь-февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъекты хозяйствования в таких отраслях экономики — подробности здесь.
Движение наземного общественного транспорта во время тревог. С 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле ближайшего укрытия будет продолжать движение по маршруту. Это касается как коммунального транспорта КП «Киевпасстранс», так и частных перевозчиков.
Прогноз по курсу доллара на ближайший год. Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Прогнозы находятся в диапазоне 44−45,3 грн/доллар.
  • Инвесткомпания ICU поделилась аналитикой относительно курса доллара по отношению к гривне и объяснила, почему НБУ увеличивает курсовые колебания и почему Минфин снова повышает доходность по облигациям.
Введение цифровой гривны. Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению цифровой гривны. Это будет третья, альтернативная форма наряду с наличной и безналичной. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщается в интервью ЦЭС.
Планы поменять дизайн монет 1 и 2 гривны. В 2021 году Национальный банк Украины готовил изменение дизайна монет в 1 и 2 гривны, поскольку многие украинцы жалуются, что одна и две гривны очень похожи. Но сейчас этот процесс находится на паузе. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.
Кстати, большинство людей привыкли к простому правилу: чтобы получать деньги, нужно работать. Но можно ли зарабатывать иначе? Ответ — да. Об этом — в статье ниже:

👛Пассивный доход: как сделать так, чтобы деньги работали на вас?

Справка о получении субсидии или льготы. Справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии можно заказать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Число внутренних переселенцев в Украине. В Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Такую цифру в телеэфире назвала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Как начать службу по «Контракту 18−24». Министерство обороны Украины официально начало проект «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для украинцев 18−24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Разъясняем пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту, а также другие особенности контракта.
По материалам:
Finance.ua
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