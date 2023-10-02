День финансов: коррупция в ЕС и США, зарплаты и требования к айтишникам, возвращение беженцев — Finance.ua

День финансов: коррупция в ЕС и США, зарплаты и требования к айтишникам, возвращение беженцев Сегодня 17:50

В понедельник, 2 октября, мы изучали, что происходит с коррупцией в ЕС и США:

Зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях. За последние пять лет доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях, постепенно росла, а работающих в аутсорсе — За последние пять лет доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях, постепенно росла, а работающих в аутсорсе — уменьшалась . Полномасштабное вторжение ускорило этот процесс: за 1,5 года большой войны доля специалистов в продукте выросла с 36% до 40%, в то же время с 2018 по 2021 год — с 32% до 36%.

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В бюджет-2024 году правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса.

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Рекордное количество дел о мошенничестве в 2023 году. Количество дел о Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда. За 8 месяцев зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года.

Закон о зарплатах пленных. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Дефицит валюты растет. Национальный банк Украины в сентябре 2023 года продал на Национальный банк Украины в сентябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 2,691 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года.

В Минэкономики рассказали, как планируют возвращать беженцев. Заместитель министра экономики Алексей Соболев Заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил , что для возвращения беженцев власти планируют развитие образования и медицины, а также программы обеспечения жильем.

Стало известно, сколько грантов и кредитов Украина получила в сентябре. В сентябре 2023 года государственный бюджет Украины В сентябре 2023 года государственный бюджет Украины получил около 3 миллиардов долларов в виде грантов и льготных кредитов. Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, предоставляемые на безвозвратных условиях грантовые средства составили более 40% из общего объема помощи.

Сколько обойдется газ в октябре. Стало известно, сколько обойдется природный газ для бытовых потребителей в октябре 2023 года. Об этом Стало известно, сколько обойдется природный газ для бытовых потребителей в октябре 2023 года. Об этом сообщила Газ Правда. Свои годовые предложения на второй месяц осени обнародовали 12 поставщиков.

На что жалуются украинцы в Польше. Международный комитет спасения (IRC), Международный комитет спасения (IRC), обеспокоенный возможным отказом в помощи украинцам со стороны Польши в опасный зимний период, назвал основные проблемы, на которые жалуются беженцы.

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