День финансов: коррупция в ЕС и США, зарплаты и требования к айтишникам, возвращение беженцев — Finance.ua
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День финансов: коррупция в ЕС и США, зарплаты и требования к айтишникам, возвращение беженцев

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В понедельник, 2 октября, мы изучали, что происходит с коррупцией в ЕС и США:

Бревно в собственном глазу: что происходит с коррупцией в ЕС и США

Зарплаты и требования к айтишникам в продуктовых компаниях. За последние пять лет доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях, постепенно росла, а работающих в аутсорсе — уменьшалась. Полномасштабное вторжение ускорило этот процесс: за 1,5 года большой войны доля специалистов в продукте выросла с 36% до 40%, в то же время с 2018 по 2021 год — с 32% до 36%.
  • В украинской IT-отрасли должно быть 1 миллион специалистов. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время конференции IT Arena.
Представители МСБ назвали самые большие вызовы для своего бизнеса. Малый и средний бизнес (МСБ) является основой экономики по всему миру, движущей силой инноваций и создания рабочих мест. Они все чаще ищут новые географические рынки для развития бизнеса.
  • В бюджет-2024 году правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса.
Кстати, мы подготовили новый рейтинг МФО. Этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, которые выдают онлайн-кредиты на карту. Среди основных причин популярности этой услуги — ее удобство, простота и скорость.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины (3 кв. 2023)💵

Рекордное количество дел о мошенничестве в 2023 году. Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда. За 8 месяцев зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года.
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Сколько обойдется газ в октябре. Стало известно, сколько обойдется природный газ для бытовых потребителей в октябре 2023 года. Об этом сообщила Газ Правда. Свои годовые предложения на второй месяц осени обнародовали 12 поставщиков.
На что жалуются украинцы в Польше. Международный комитет спасения (IRC), обеспокоенный возможным отказом в помощи украинцам со стороны Польши в опасный зимний период, назвал основные проблемы, на которые жалуются беженцы.
По материалам:
Finance.ua
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