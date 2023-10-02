Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених — Finance.ua

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Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених
Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України. Законом передбачено зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Йдеться про можливість виплати цих грошей їхнім сім'ям. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто здався в полон добровільно.
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Також законом уточнено порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам.
Законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
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Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб» з реєстраційним номером № 9638, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям. За документ тоді проголосувало 283 народні депутати.
Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк говорила, що під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки, саме тому документом пропонується за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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